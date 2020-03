Dr. Mottes Loveparade-Neuauflage: „Rave The Planet“ verkündet Datum

Die „Rave The Planet“-Neuauflage des legendären Techno-Events soll am gleichen Wochenende stattfinden, wie die ursprüngliche Loveparade.

Dr. Mottes angekündigte Loveparade-Neuauflage hat einen offiziellen Termin: Das Techno-Event soll am 10. Juli 2021, dem zweiten Juli- und somit am traditionellen Loveparade-Wochenende, in Berlin stattfinden. Um die Finanzierung des angekündigten Events zu gewährleisten, ruft „Rave The Planet“ nun außerdem zum „Fundraving“ auf.

So sollen einer offiziellen Pressemitteilung zufolge bis zum Ende des Jahres 2020 mindestens 1,5 Millionen Euro zusammenkommen, die über den Online-Spendenshop und durch direkte Überweisungen auf das eigens dafür angelegte Spendenkonto gesammelt werden sollen. Weitere Informationen zum geplanten Event erhaltet Ihr über die offizielle Facebook-Veranstaltung. Genauere Angaben zur Strecke und zum Konzept der neuen Parade werden erst dann bekannt gegeben, wenn das Fundraising-Ziel erreicht ist.

Schon am 13. Januar 2020 hatte Dr. Motte verkündet, dass er aktuell an der Organisation einer Veranstaltung arbeite, die sich am Vorbild des beliebten Techno-Umzugs orientiere und per Fundraising finanziert werden solle. Nachdem sich die Firma Lopavent 2006 die Rechte an dem Namen „Loveparade“ sichern konnte, war jedoch schon zu diesem Zeitpunkt damit zu rechnen, dass das von dem Berliner DJ-Urgestein geplante Event einen anderen Namen als sein Vorreiter tragen würde.

Die Loveparade startete 1989 zunächst als kleiner, politisch motivierter Straßenumzug der West-Berliner Technomusikszene, entwickelte sich jedoch im Laufe der Jahre zu einem auch von internationalen Gästen besuchten Massenspektakel. Das Event fand von 1989 bis 2006 in Berlin und von 2007 bis 2010 an wechselnden Orten im Ruhrgebiet statt.

Nach einer tödlichen Massenpanik in Duisburg 2010 war die Veranstaltungsreihe schließlich fürs Erste eingestellt worden. Seit 2015 findet mit dem „Zug der Liebe“ jedoch einmal jährlich ein ähnlicher Umzug statt. Dieser sieht sich als „Protest für mehr Mitgefühl, mehr Nächstenliebe und soziales Engagement“ und bringt jedes Jahr zwischen 10.000 und 50.000 Menschen zusammen.

Bereits 2019 gründete Dr. Motte, der mit bürgerlichem Namen Matthias Roeingh heißt, das „Fundraving“-Projekt „Rave The Planet“, das eigenen Angaben zufolge für „Völkerverständigung, Vielfalt, Offenheit und Respekt“ steht. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern hat es sich Roeingh zum Ziel gesetzt, „die Kunst sowie die Kultur der elektronischen Tanzmusik in jeglicher Form zu erhalten, pflegen, schützen, fördern und weiterzuentwickeln“. Konkret heißt das: die Aufnahme der Berliner Clubkultur in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO.