Seit 2020 leitet sie durch „The Drew Barrymore Show“ – und will auch jetzt, trotz Streik, weitermachen.

Trotz anhaltender Streiks der Drehbuchautor:innen in den USA möchte Drew Barrymore mit ihrer Talkshow „The Drew Barrymore Show“ fortfahren, für die sie seit 2020 mit Stars über Persönliches spricht. Die Schauspielerin beteuert, dass sie darin keine Filme oder Shows besprechen wird, die derzeit von der „Writer’s Guild of America“ (WAG) bestreikt werden. In einem Statement via Instagram, sagt Barrymore dazu: „Ich stehe zu meiner Entscheidung.“

Laut Sprecher:innen der WAG streiken auch die Autor:innen hinter „The Drew Barrymore Show“. Für Montag und Dienstag (11. und 12. September) wurden des Weiteren Streiks vor den CBS-Studios in New York angekündigt, in denen das Programm gefilmt wird. Laut „The Hollywood Reporter“ — wo auch der Streik verkündet wurde — soll die erste Folge von Barrymores Show am 18. September erscheinen.

Die Mitglieder der WAG streiken bereits seit Mai für eine fairere Vergütung und Regulierungen der Nutzung von Künstlicher Intelligenz im kreativen Bereich. Im Juni solidarisierten sich die Schauspieler:innen der „Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists“ (SAG-AFTRA) mit den Autor:innen. Ein Großteil der Produktionen wurden somit lahmgelegt. Es ist der größte Streik dieser Art, seit den 60er-Jahren.

Hier ein Ausschnitt einer „The Drew Barrymore Show“-Folge: