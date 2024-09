Dua Lipa verlautbart Tourtermine für 2025: vier Deutschland-Shows

Deutsche Dua-Lipa-Fans dürfen sich auf Shows in Hamburg und München freuen.

2025 wird ein busy Jahr für Dua Lipa: Soeben verkündete der Popstar für das kommende Jahr 40 weitere Termine für ihre „Radical Optimism“-Tour.



Australien, Neuseeland, Nordamerika, Europa und Großbritannien stehen 2025 für die britisch-albanische Singer/Songwriterin auf dem Programm. Deutsche Fans dürfen sich ebenfalls freuen: Auch vier Deutschland-Termine wird es geben.

Dua Lipa: Die Deutschland-Termine

Viermal wird Dua Lipa in Deutschland auftreten – jeweils zweimal in Hamburg und in München:

19.05.2025 Hamburg Barclays Arena

20.05.2025 Hamburg Barclays Arena

31.05.2025 München Olympiahalle

01.06.2025 München Olympiahalle

Infos zum Vorverkauf

Fans können sich bereits jetzt für den Vorverkauf unter dualipa.com anmelden. Der allgemeine Vorverkaufsstart findet am Freitag, dem 20.09.2024, ab 10:00 Uhr statt. Einen Online-Presale gibt es bereits am Vortag ab 10:00 Uhr.

Langweilig wird es der Sängerin aber auch 2024 weiterhin nicht: Demnächst stehen Shows in Singapur, Jakarta, Tokio und Kuala Lumpur sowie Seoul an.

Dua Lipa beginnt ihre Tournee 2025 mit einem Konzert am Donnerstag, den 20. März, in der Rod Laver Arena in Melbourne, Australien. Von dort aus geht es weiter in Städte wie Sydney, Auckland, Madrid, Hamburg, Paris, Amsterdam, London, Dublin, Toronto, Chicago, New York, Miami und Los Angeles. Den Abschluss der Tour bildet ein Konzert am Donnerstag, den 16. Oktober, in der Climate Pledge Arena in Seattle. Zusätzlich wird Dua Lipa am 5. und 12. Oktober als Headliner beim Austin City Limits Festival in Austin, Texas, auftreten.

Bislang einziges Deutschland-Konzert im Rahmen ihrer „Radical Optimism“-Tour war in Berlin

Dua Lipa spielte bereits am 5. Juni 2024 ein Konzert in Deutschland – damals in Berlin. Den Abend auf der ausverkauften Berliner Waldbühne eröffnete sie mit dem Stück „Training Season“ – gefolgt von „One Kiss“ und „Illusion“. Insgesamt 17 Stücke gab die britisch-albanische Sängerin damals zum Besten. Umso erfreulicher, dass die Musikerin demnächst auf deutsche Bühnen zurückkehrt.