Dua Lipa veröffentlicht wohl bald ihr eigenes Eis

Nachdem sie einen TikTok-Trend mit Oliveneis und Salz entfachte, will Dua Lipa ihre eigene Eiscreme-Marke etablieren.

Dua Lipa plant offenbar, ihr Geschäftsimperium weiter auszubauen, indem sie eine eigene Eiscreme-Reihe auf den Markt bringt. Laut einem Bericht von „Mirror“ hat die Sängerin kürzlich eine Lizenz beantragt, um ihren Namen als Marke für die Vermarktung von gefrorenen Desserts zu schützen.

Lizenzantrag für Eiscreme-Serie gestellt

Dua Lipas neue Einscreme-Reihe soll unter anderem milchfreies Eis, Eistorten, Eisdesserts und Joghurts umfassen. Die Inspiration dafür könnte sie von ihrer eigenen Liebe für die kalte Süßigkeit bekommen haben. Im vergangenen Jahr hatte die 29-Jährige in einem Interview mit „BBC Radio 1“ ihre ungewöhnliche Vorliebe für Olivenöl-Eiscreme enthüllt.

Dies entfachte schnell einen viralen Sommer-Trend auf TikTok. Die Kombination von Vanilleeis, Olivenöl und Meersalz fand großen Anklang bei vielen ihrer Fans und inspirierte zahlreiche Nachahmungen auf der Plattform.

Während die Britin auf die Genehmigung ihres Markenantrags wartet, bleibt unklar, wann genau ihre Eiscreme-Serie die Geschäfte erreichen wird. Die Aussicht auf diese neue Produktlinie hat jedoch bereits großes Interesse geweckt, insbesondere bei ihren treuen Anhänger:innen, die schon lange von ihrer Liebe zum Süßen wissen.

Dua Lipas Business-Expansion

Doch dies ist bei weitem nicht der erste Schritt, den die Sängerin in der Businesswelt tätigt. So gründete sie bereits ihre eigene Medien- und Managementfirma „Radical22“. Das Unternehmen, das sie gemeinsam mit ihrem Vater und Manager Dukagjin Lipa auf die Beine gestellt hat, hat einen globalen Verwaltungsvertrag mit „Warner Chappell Music“ abgeschlossen.

Diese Vereinbarung, die als „einzigartig und maßgeschneidert“ beschrieben wird, erlaubt es Dua Lipa, ihre kreativen Unternehmungen vollständig zu kontrollieren. Zuvor hatte sie außerdem bereits ihre Verlagsrechte von „TAP Music Publishing“ zurückgekauft, um die Unabhängigkeit über ihr Werk zu sichern.

„Radical22“ umfasst zudem „Service95“ – eine redaktionelle Plattform, die einen wöchentlichen Newsletter, einen Buchclub und den Podcast, „Dua Lipa: At Your Service“, im Sortiment hat. Außerdem hat Dua Lipa – ebenfalls zusammen mit ihrem Vater – das Sunny Hill Festival in Pristina, Kosovo, ins Leben gerufen. Ein Event, das jedes Jahr internationale und regionale Stars auf die Bühne bringt.