Charli xcx feiert bis morgens: Berlinale-Premiere wird zur Party

Hunderte wollten Charli xcx sehen. Dua Lipa überraschte mit Verlobten. Nach der Premiere folgte die legendäre Party bis halb sechs. Die Highlights der Nacht.

Seit dem 12. Februar 2026 läuft die diesjährige Berlinale auf Hochtouren. Die Film-Veranstaltung dauert noch bis zum 22. Februar 2026 in der Hauptstadt an. Am Samstag, dem 14. Februar 2026, stand der wohl einer der am heißesten erwartete Termin auf dem Programm. Denn Charli xcx präsentierte ihr aktuelles Film-Projekt „The Moment“ der Branche und mit einem Roten-Teppich-Auftritt. Auch Dua Lipa ließ sich im Rahmen der Berlinale blicken. Hier die Fakten.

Großer Andrang am Zoo-Palast

Hunderte wollten am Samstagabend am Berliner Zoo-Palast einen Blick auf Charli xcx erhaschen, die ihren aktuellen Film „The Moment“ ebendort präsentierte. Bei dem Film handelt es sich um eine Pop-Satire, in der die Britin eine fiktive Version ihrer selbst spielt. In dem Werk kämpft sie trotz großen Erfolgs mit hohen Erwartungen von außen und an sich selbst. Der Andrang bei der Premiere war riesig: „So groß war der Andrang ja nicht einmal bei der Berlinale-Eröffnung“, berichtete ein Polizist vor Ort der „Berliner Morgenpost“.

Zwei Stunden zuvor ließ sich ein weiterer großer Star am Berlinale Palast blicken. Auch Dua Lipa stattete der Berlinale einen Besuch ab. Bei der Premiere von „Rosebush Pruning“ begleitete sie überraschend ihren Verlobten, den Schauspieler Callum Turner. Dieser übernahm eine der Hauptrollen in dem Familiendrama. Die Sängerin stahl allen die Show und der Samstag der Berlinale war somit mit Star-Power gespickt.

Party im Studio 1111

Nachdem der Glamour auf den Premieren vorüber war, kehrte Charli xcx im Berliner Studio 1111 ein, um den Club unsicher zu machen.

Kylie Jenner, ihr Lebensgefährte Timothée Chalamet als auch Dua Lipa waren laut unbestätigten Gerüchten wohl auf der Party anwesend, ließen sich aber nicht außerhalb des VIP-Bereichs blicken. Die 33-jährige Gastgeberin hingegen schon.

So stand Charli xcx ab circa halb eins hinter dem DJ-Pult, welches sie allerdings ihrem Ehemann George Daniel überließ. Bis halb sechs Uhr morgens feierte die Sängerin angeblich ausgelassen und die Stimmung innerhalb der Crowd war wohl nicht weniger euphorisch. So tanzten alle unter anderem zu Hits des Albums „Brat“. Darüber berichtet die „FAZ“, zwei Reporterinnen der Zeitung schafften es über ein Gästelisten-Losverfahren auf die Party.