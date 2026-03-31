Dua Lipa kuratiert das London Literature Festival

Dua Lipa übernimmt die Kuration des London Literature Festivals im Southbank Centre – eine Herzensaufgabe für die Pop-Sängerin und leidenschaftliche Leserin.

Dua Lipa ist schon seit Längerem als großer Buchfan und begeisterte Leserin bekannt. So rief sie sogar den „Service 95 Buch-Club“ als Teil ihrer Kulturplattform „Service 95“ ins Leben. Nun wird sie ein Literaturfestival präsentieren und kuratieren.

Kuratorin für das London Literature Festival

Das Festival findet im Southbank Centre statt und gilt als eines der größten Literatur-Events Europas.

Zu ihrer Ernennung als Kuratorin gab die Musikerin folgendes Statement: „Das Lesen hat mir in jeder Phase meines Lebens Halt gegeben – vom neuen Kind in der Schule in einem fremden Land bis hin zur Suche nach einem ruhigen Rückzugsort auf Tournee. Die Kuratierung des London Literature Festival im Southbank Centre ist für mich ein wahr gewordener Traum. Ich freue mich riesig darauf, einer meiner größten Leidenschaften nachzugehen: Büchern und den brillanten Köpfen, die dahinter stehen. Ich kann es kaum erwarten, in einem der bekanntesten Kulturorte Londons in die Fantasiewelten einiger meiner Lieblingsautoren einzutauchen.“

Das Southbank Centre existiert seit 75 Jahren und gilt als Veranstaltungsstätte für große Events. Zum anstehenden Festival sagte Mark Ball, Direktor des Centres: „Dua Lipa ist eine globale kulturelle Größe mit Millionen von Fans auf der ganzen Welt, und ihre Leidenschaft für das geschriebene und gesprochene Wort hat eine neue Generation von Lesern inspiriert. Wir freuen uns riesig, dass Dua die Leitung unseres Flaggschiff-Events, des London Literature Festival, übernehmen wird und ihr unglaubliches kreatives Talent, ihr Engagement und ihre Reichweite einsetzen wird, um das Publikum mit unseren besten Schriftstellern zusammenzubringen.“

Jeden Monat ein neues Buch

Dua Lipas Buch-Club ist ein Projekt, in dem sie mit Leidenschaft ihren Fans jeden Monat ein neues Buch präsentiert. Zudem bespricht sie jeden Titel mit den jeweiligen Autor:innen in einem Podcast.