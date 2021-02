„Dummes“ Verhalten am „Super Bowl“-Wochenende: 50 Cent und weitere Promis ernten harsche Kritik

Vergangenen Sonntag fand eines der größten Sport-Events der Welt statt – der Super Bowl. Neben Sportfans sahen das auch viele Promis als Grund zum Feiern an. Allen voran der Rapper 50 Cent. Dieser entschied sich nämlich dazu, eine Super-Bowl-Party zu hosten, auf der die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten wurden. Der Bürgermeister der Stadt St. Petersburg aus dem Staat Florida bekam das mit und reagierte wenig erfreut.

Der Bürgermeister Rick Kriseman gab 50 Cent zunächst eine strenge Verwarnung und drohte ihm anschließend mit einer Geldstrafe wegen einer überfüllten Indoor-Party, die der Rapper am Freitagabend in einem Hangar am Albert Whitted Airport veranstaltete.

Auf Twitter verfasste der Bürgermeister zudem noch ein Appell, mit dem er ganz klar gegen den Rapper stichelt.

This isn’t how we should be celebrating the Super Bowl. It’s not safe or smart. It’s stupid. We’re going to take a very close look at this, and it may end up costing someone a lot more than 50 cent. @TMZhttps://t.co/Vrvg8fTdBB

— Rick Kriseman (@Kriseman) February 6, 2021