Steve Aoki ignoriert die Pandemie und feiert als wäre es 2019

Am Freitagabend (5. Februar) feierte der EDM-DJ Steve Aoki, als gäbe es keine Pandemie. Der DJ war Headliner im WTR Tampa Pool im Godfrey Waterfront Hotel. Dort legte er vor einem gigantischen Publikum auf, das weder Distanz wahrte, noch trug der Großteil Masken.

„TMZ“ berichtete, dass er Sektflaschen auf die Menge sprühte und einigen Gäst*innen besondere Aufmerksamkeit schenkte: Diese ließ er sogar einen Schluck aus der Champagner-Flasche nehmen.

Bit naughty with no masks 😷 🦠 but i cant say I’m not one bit jealous. #SteveAoki https://t.co/uxg509vWm1

— Sara 🔗 💚💜 (@ForeverRain218) February 8, 2021