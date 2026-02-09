So stichelt 50 Cent gegen inhaftierten Sean „Diddy“ Combs im Mega-Spot

Cheese Puffs, Kämme, Cognac: 50 Cent packt gezielte Anspielungen gegen Sean Combs in seinen DoorDash-Werbespot. Fans feiern den „König der Trolle“.

Mit dem 60. Super Bowl fand in der Nacht von Sonntag, dem 08. Februar, auf Montag, den 09. Februar, eines der größten Sportevents der Welt statt. Neben dem ausgetragenen Spiel erwarten viele Fans zudem mit Vorfreude die ausgestrahlten Werbespots während der Übertragung. Hierbei überlegen sich die Werbe-Agenturen immer kreative Geschichten und spicken die Spots mit Stars. US-Rapper 50 Cent hat sich dieses Jahr ebenfalls etwas überlegt.

Rapper provoziert in Mega-Spot

50 Cent fiel dieses Jahr auf „Dailymotion“ mit einem provokativen Werbespot für den Lieferdienst DoorDash auf. Was zunächst wie eine normale Präsentation von Gegenständen aussieht, die man bei dem Lieferdienst bestellen kann, sind beim zweiten Hinsehen gezielte Spitzen gegen einen langjährigen Rivalen von 50 Cent. Bei diesem handelt es sich um den inhaftierten Sean „Diddy“ Combs. So ist der „21 Questions“-Interpret im Video zu sehen, wie er verschiedene Gegenstände aus einer Tasche holt: Cheese Puffs sind hierbei eine Anspielung auf Puff Daddy, den früheren Künstlernamen von Sean Combs. Zudem werden mehrere Kämme gezeigt, die eine Spitze zum Nachnamen des ehemaligen Musik-Moguls darstellen. Zum Schluss wird eine Cognac-Flasche präsentiert, die auf P. Diddys Zeit im Gefängnis hinweist.

Online wird 50 Cent von seinen Fans gefeiert und erhielt zahlreiche positive Reaktionen auf den Spot. Dieser wurde zwar nicht direkt beim Super Bowl ausgestrahlt, jedoch etliche Male in sozialen Medien geteilt. Mit dem Millionen-Publikum hat es also trotzdem geklappt.

Der „König der Trolle“

Diese Art der Provokation durch den Musiker ist nichts Neues, schon lange gilt er in der Szene als „König der Trolle“. So nutzt er seine Reichweite, um regelmäßig bissige Kommentare gegen Prominente zu platzieren. Seine Fehde mit Sean Combs ist wohl auch seine populärste. Sie begann bereits 2006, und zuletzt produzierte Curtis James Jackson, 50 Cents bürgerlicher Name, eine Netflix-Dokumentation über die Kontroversen rund um Sean Combs.

Dieser ist allerdings nicht der Einzige, der eine Spitze im Werbespot ertragen musste. Auch der ehemalige Profiboxer Floyd Mayweather musste einstecken: So präsentiert 50 Cent ein Kinderbuch mit der Aufschrift ABC und stichelt damit gegen eine vermeintliche Lese-Rechtschreib-Schwäche, die er dem Sportler seit Jahren vorwirft.

Sean Combs seit Oktober 2025 in Haft

Die Fehde zwischen den beiden Musikern kommt nicht von ungefähr. Sean Combs befindet sich seit Oktober 2025 wegen einer Verurteilung wegen Zwangsprostitution in Haft. 50 Cent ging seinen Rivalen für dessen Skandale und Kontroversen immer wieder öffentlich hart an und lässt anscheinend nicht nach.

