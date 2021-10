„Dune 2“: Kinostart für das Jahr 2023 offiziell bestätigt

Das „Dune“-Sequel erhält grünes Licht, wie Filmstudio Legendary und Warner Bros nun offiziell bestätigten. Kinostart soll der 20. Oktober 2023 sein. Regisseur, Produzent und Co-Drehbuchautor Denis Villeneuve leitet erneut die Geschicke.

Was als reine Formsache galt, musste dennoch erst einmal sondiert und vor allem verhandelt werden. Gegenstand der Verhandlungen war dabei vor allem die Tatsache, dass „Dune 2“ ein reines Kino-Fenster zur Veröffentlichung erhalten solle, bevor es auf HBO Max im Stream angeboten wird. Beim ersten Teil der Sci-Fi-Saga war „Dune“ bei Kinostart bereits bei HBO Max abrufbar. Sowohl bei dem Streaming-Dienst, als auch an den Kinokassen war „Dune“ ein voller Erfolg.

Die Nachricht über die Freigabe wurde am Dienstag auf den sozialen Netzwerken von Legendary und WB bekannt gegeben:

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We’re excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021