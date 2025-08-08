„A Little More“: Ron Weasley hilft Ed Sheeran

Mit dem anstehenden Release seines achten Studioalbums „Play“ beweist Ed Sheeran erneut seine humorvolle Art im Musikvideo zu „A Little More“.

In den letzten Wochen spekulierten Fans bereits, was es mit der augenscheinlichen Übernahme von Ed Sheerans Medienkanälen durch seinen rothaarigen Fast-Doppelgänger Rupert Grint auf sich hat. In der Vergangenheit bewies der vielfache Grammy-Preisträger bereits seine komödiantische Ader, indem er den ehemaligen Harry-Potter-Star in seinem Musikvideo mitspielen ließ. 2011 waren die beiden etwa in Sheerans Single „Lego House“ zu sehen.

Comeback im Clip: Sheeran und Grint wieder vereint

Unter der Regie von Emil Nava markiert das offizielle Musikvideo zu „A Little More“ eine mit Freude erwartete Wiedervereinigung zwischen Sheeran und Grint. Ihre Zusammenkunft in „Lego House“ (2011) hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den Fans. Und das neue Musikvideo zur Single knüpft dort an, wo die beiden aufgehört haben. Die Geschichte dreht sich um Rupert Grints Figur, die aus dem Gefängnis entlassen wird und versucht, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren, um dann aber auf amüsante Weise durch die Omnipräsenz von Ed Sheeran daran gehindert zu werden. So sieht man Grint etwa im Fitnessstudio, beim Therapeuten oder in einer Selbsthilfegruppe — ständig umgeben von Sheeran selbst.

Ein Altar voller Eds

Den Höhepunkt erreicht das Musikvideo bei einer traditionellen Hochzeit: Grints Figur steht am Altar in Erwartung seiner Braut (gespielt von Natalie Emmanuel) und muss schockiert feststellen, dass auch alle Hochzeitsgäste Ed Sheeran darstellen. Die skurrile Wendung ist nicht nur ein visueller Gag, sondern dient womöglich auch als Metapher für die überwältigende Macht des Berühmtseins und die zuweilen aufdringliche Präsenz im Privatleben des Künstlers. Die letzte Pointe des Musikvideos offenbart sich, als Grint den Schleier seiner Braut lüftet und von Ed Sheeran angegrinst wird. Der Schlussakt, Grint und Sheeran im Hochzeitswalzer, steht symbolisch für die Erzählkunst des MBE-Trägers, die Humor mit pointierten gesellschaftlichen Stellungnahmen verbindet und typisch ist für Ed Sheerans mediale Auftritte.

„A Little More“ ist die erste Singleauskopplung aus Sheerans neuem Album „Play“, das am 12. September erscheinen soll. Nach den bisherigen Erfolgen seiner Alben wird davon ausgegangen, dass „Play“ tiefer in Themen wie persönliche Entwicklung, Beziehungen und die Komplexität des Ruhms eintauchen wird.