Ed Sheeran findet „alle Gegenden“ in London „gefährlich“ und „zwielichtig“

„Wenn du mit einer Louis-Vuitton-Reisetasche und einer 200-Riesen-Uhr herumläufst, wirst du ausgeraubt“, so der Brite.

Ed Sheeran, der ursprünglich aus Halifax in England stammt, empfiehlt „jede Gegend“ in London zu meiden. Dabei gäbe es keinen Unterschied zwischen „guten“ und „schlechten“ Bezirken, denn die englische Hauptstadt sei insgesamt „zwielichtig“ und man müsse überall Angst haben, ausgeraubt zu werden, so der Sänger. Seine Empfehlung: Wer sich in der englischen Stadt aufhält, sollte lieber keine Wertsachen bei sich tragen – sonst würde man nur ausgeraubt werden.

Laut Sheeran sei man „nirgends“ sicher in London

Ed Sheeran lebt bereits seit einer ganzen Weile gemütlich auf einem Landsitz in Suffolk, nordöstlich gesehen von London. Dennoch soll der 33-Jährige Berichten zufolge 22 Immobilien in der City selbst besitzen – darunter zwei in Battersea, drei in Whitechapel und zwei in Covent Garden. Doch auch wenn diese Punkte allesamt dafür sprechen sollten, dass der Musiker die Gegend schätzt, machte er nun in einem Podcast-Interview mit Theo Von das Gegenteil klar.

Auf die Frage hin, was seiner Meinung nach der gefährlichste Ort Englands sei, nannte er die Hauptstadt im Allgemeinen. Dabei machte er keinen Unterschied zwischen den Bezirken, sondern scherte London in seiner Gesamtheit über einen Kamm: „Ich würde sagen, jede Gegend in London. Im wahrsten Sinne des Wortes, jede Gegend ist zwielichtig.“

Ed Sheeran stellte klar, dass man „nirgends“ sicher sein könne, da alle Gegenden „gefährlich“ seien. Entsprechend würde er von „Dummheiten“ abraten, womit der Brite meint: sich mit Marken-Kleidung oder teurem Schmuck in London sehen lassen. „Wenn du mit einer Louis-Vuitton-Reisetasche und einer 200-Riesen-Uhr herumläufst, wirst du ausgeraubt“, so der Brite weiter. Woher er seine Weisheiten nimmt, führte Ed Sheeran jedoch nicht weiter aus.