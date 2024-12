Björk: Jetzt mischt sie Weihnachtspartys am DJ-Pult auf (Video)

Auch an Island zieht die Weihnachtsstimmung nicht vorbei. Zumindest nicht, wenn Björk auflegt.

Bei einer Weihnachtsparty in Reykjavík, Island, legte Björk auf. Aufnahmen ihrer DJ-Performance in einem kleinen Café machen seitdem im Internet die Runde.

Es wird festlich

Die Sängerin und Songschreiberin nahm an einer Veranstaltung des „Smekkleysa“-Cafés und -Schallplattenladens am 13. Dezember teil. An diesem Tag hat in dem Laden eine Lesung zu einem neuen Buches von der Autorin Oddný Eir stattgefunden. Im Anschluss legten Künstler:innen, wie Aleph und Joakim, auf. Ab 20 Uhr stellte sich dann die 59-jährige Isländerin an das Mischpult – und gab mit einem Mix an Weihnachtsliedern ihre Festtagstauglichkeit als DJ zum Besten.

Einige Aufnahmen – unter anderem auch auf Reddit zu sehen – zeigen, wie Björk im einem roten Anzug und einer, wie üblich, dazu passenden Maske hinter dem Pult ihr Publikum noch mit tänzelnden Bewegungen zusätzlich unterhielt. In dem Café standen die Gäst:innen eng aneinander. Auch draußen vor dem Schaufenster spähten Schaulustige in den Laden hinein. Laut der Einladung zur Party auf Björks Instagram-Account handelte es sich hierbei um eine Santa-Claus-Kostümparty. Unklar ist bisher jedoch, welche Tracks genau die Künstlerin nacheinander auflegte.

Hier gibt’s Einblicke von Björk als Weihnachts-DJ:

Für die Komponistin war das übrigens nicht die erste Party mit Verkleidungs-Motto in diesem Monat.

Bereits am 8. Dezember legte sie im Rahmen einer Veranstaltung im Londoner Rough-Trade-Shop auf. Dazu hieß es auf Björks Account auf der Plattform X schon am 29. November: „Björk setzt wie üblich eine Maske auf und bittet dich, das Gleiche zu tun – aber als welcher Yule Lad wirst du dich verkleiden?“ Darunter eine Auflistung der dreizehn verschiedenen Yule Lads, welche übrigens die isländische Version des Weihnachtsmannes sein sollen. Nur, dass es sich hierbei um Trolle handelt, die angeblich ein Leben in den Bergen führen. Jedes Jahr im Dezember, dreizehn Nächte vor Weihnachten, soll pro Nacht ein Troll kommen und Kinder besuchen.