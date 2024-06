Studie ergibt: So viel Geld könnten Tiere von Promis wie Lady Gaga & Ed Sheeran verdienen

Was wäre, wenn die Haustiere der Stars ihren eigenen Businessplan und Sponsored Posts machen könnten?

Auf Instagram tummeln sich nicht nur endlos viele Promis, sondern auch zig Haustiere der Stars. So offenbarte Ed Sheeran mit seinem Account für Calippo und Dorito schon so einige besonders intime Einblicke in sein Leben mit zwei Katzen. Aber auch Megan Thee Stallion liebt es, mit dem eigens für ihre Französische Bulldoggem angelegten Instagram-Kanal für warmherzige Momente im Netz zu sorgen. Aber was wäre, wenn die Hunde und Katzen sich selbst um ihre Social-Media-Auftritte kümmern und noch Geld auf einzelne Postings werfen könnten?

Eine Studie von „RANT Casino“ hat nun ausgerechnet, wie viel Moneten die Tiere mit Instagram und Sponsored Posts machen könnten. Als Bestverdiener können sich auch direkt die grauen Hunde von Megan Thee Stallion platzieren.

Erster Platz: Die Frenchies von Megan Thee Stallion

Sie haben über 515.000 Follower und ihre Beiträger werden bis um die 63.000 Mal mit einem Herzchen versehen. Die Studie hat daraus einen Wert von 2.326 Euro pro Post errechnet. Damit haben sie ihre Nasen ganz weit vorn.

Zweiter Platz: Nina Dobrevs Wuschelhund

„Ja, ich bin vergeben. Verheiratet mit meiner Mama“ heißt es in der Insta-Bio vom Schwarzweiß-Hund der Schauspielerin. Nina Dobrevs Haustier hat um die 404.000 Follower und bekommt ca. 41.000 Herzen pro Post.

Das Ergebnis in Euros pro Bild oder Video kann sich sehen lassen: Er würde um die 1.826 Euro einnehmen können.

Dritter Platz: Normie und Bambi von Kylie Jenner

Zwar hat die Influencerin schon lange kein Update gegeben, dennoch könnten die beiden Hunde mit ihren 322.000 Followern und über 37.000 Likes pro Beitrag einen Umsatz von 1.466 Euro mit jeder Veröffentlichung auf Instagram einkassieren.

Fünfter Platz: Ed Sheerans Katzen

Sie zählen 242.000 Follower und mehr als 60.000 positive Reaktionen auf ihren Content: Kein Wunder, dass die Miezen des Briten laut Studie 1.154 Euro mit jedem Posting einsacken könnten.

Siebter Platz: Lady Gagas treue Hunde-Gang

Lady Gaga zeigt ihre Hundebande mit dem Weihnachtsmann, in Kostümen und auf Ausflügen an unterschiedlichsten Orten. Die Einblicke werden mit über 209.000 Followern und über18.000 Herzen zu jedem Foto-Release belohnt. Damit könnten die Hunde einen Umsatz von 954 Euro pro Post generieren. Blöd nur, dass sie den noch untereinander aufteilen müssten …

Weitere Platzierungen: Emma Chamberlains und Andy Cohens Lieblingstiere

Auch Influencerin Emma Chamberlain und Fernsehmoderator Andy Cohen haben ihren vierbeinigen Freunden Instagram-Accounts erstellt, mit dem eine Menge Geld zu machen wäre. Chamberlains Katzen könnten rund 1.141 Euro mit jedem Beitrag ihr Eigen nennen. Beim Hund von Cohen wären 860 Euro drin. Alle weiteren Platzierungen können bei „RANT Casino“ eingesehen werden.