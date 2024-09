Ed Sheeran kündigt Compilation „+-=÷× (TOUR COLLECTION)“ an

Mit der Songsammlung lässt er seine „Mathematics“-Ära endgültig ausklingen – Sprachnotizen inklusive.

Am 27. September wird „+-=÷× (TOUR COLLECTION)“ erscheinen – eine Compilation, die die essenziellen Songs aus der zehnjährigen „Mathematics“-Ära von Ed Sheeran vereint und diese Phase seine Schaffens final beendet.

Die Tracksammlung kommt in verschiedenen Formaten daher: Sie kann als CD, als Doppelvinyl im hellblauen Design sowie als Download erworben werden, aber auch einfach gestreamt werden. Zu den physischen LP-Versionen gibt es außerdem als Extra Sprachnotizen vom Briten dazu.

Die Tracklist der Compilation variiert je nach Format. Auf der CD und der Vinyl-Variante lassen sich folgende Stücke finden:

„+-=÷× (TOUR COLLECTION)“ – Tracklist:

The A Team

Lego House

Give Me Love

Sing

Don’t

Thinking Out Loud

Bloodstream

Photograph

Tenerife Sea

I See Fire

Castle On The Hill

Shape Of You

Galway Girl

Perfect

Happier

Dive

I Don’t Care (feat. Justin Bieber)

Beautiful People (feat. Khalid)

Afterglow

Bad Habits

Shivers

Eyes Closed

Mehr zur digitalen Version der Compilation:

Zusätzlich zu den eben genannten Tracks enthält die digitale Variante die Bonus-Tracks „You Need Me, I Don’t Need You“ und „Lay It All On Me“ (Rudimental feat. Ed Sheeran).

Ed Sheeran live in Deutschland 2025

Auch wenn die „Mathematics“-Ära von Ed Sheeran zum Schluss gekommen ist, heißt es nicht, dass sich der Musiker zur Ruhe setzt. Vielmehr wird er auch 2025 für einige Gigs in Deutschland vorbeischauen – konkret macht er in Stuttgart, Hamburg und Düsseldorf Halt. Die Tourtermine gibt’s hier:

Deutschlandkonzerte im Überblick: