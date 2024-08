Ed Sheeran: „Wenn ich kein Musiker wäre, wäre ich noch Jungfrau“

Ed Sheeran schließt seine Nintendo Switch an eine riesige Leinwand während seiner Tour an, um zu zocken.

Ed Sheeran macht via Social Media klar: Er will doch eigentlich nur auf der Couch sitzen und zocken! Als meistgespielter Act Großbritanniens 2023 gar nicht so leicht. Doch welche Vorteile das Ausbrechen aus der eigenen Komfortzone haben kann, lässt er seine Follower via Instagram ebenfalls wissen …

So spielt ein Weltstar „Pokémon Stadium“

Was macht ein Artist in seiner Freizeit auf Tour? Nun ja, Sheeran verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen und nutzt eine Proben-Pause, um „Pokémon Stadium“ zu spielen – als Weltstar kann man dafür dann auch direkt den riesigen LED-Bildschirm eines Stadions nutzen. Stadium im Stadion also. Auf Instagram hat der Brite einen Clip geteilt, der ihn im Kampf gegen ein Bisaknosp zeigt:

Die Logik des Ed Sheeran

In dem kurzen Video sieht man einen sehr zufriedenen Ed Sheeran, der zum Scherzen aufgelegt ist. Im Schneidersitz mit Konsole in der Hand sagt er schließlich gen Kamera: „Wenn ich kein Musiker wäre, dann wäre ich eine Jungfrau.“

Seine Insta-Follower nehmen den Spruch mit Humor. Eine Person kommentiert mit Lach-Emojis: „Das zweifle ich sehr an.“ Eine andere meint: „Harry hat das gleiche gesagt“, womit sie wohl auf Harry Styles anspielt. Und ein User findet: „Wenigstens hat er Selbsterkenntnis.“

Dass Sheeran Pokémon-Fan ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Im Jahr 2022 schrieb er das Lied „Celestial“ über Hoffnung in schweren Zeiten und – klar – Pokémon.

Damit ist er allerdings nicht allein. Auch „Electric“ von Katy Perry handelt von den Fantasiewesen. Gemeinsam mit Post Malone hat sie sogar ein virtuelles Konzert zum letzten Jubiläum gegeben.

Zwischen Pokémon und Pop

Fraglich, ob es der Terminkalender von Ed Sheeran in Zukunft zulässt, seine Karriere als Zocker auszubauen. Der 33-Jährige hat nämlich bereits für nächstes Jahr geplant. Er geht mit seiner „Mathematics-Tour 2025“ nach Europa.

Von Mai bis September 2025 stehen Stadion-Shows in Spanien, Frankreich, Italien, Norwegen, der Schweiz, Belgien, Polen, Schweden, Dänemark – und eben auch in Deutschland auf dem Plan.

Die deutschen Fans können sich auf insgesamt sechs Konzerte freuen. Ursprünglich waren nur drei geplant, doch die große Nachfrage führte zu drei weiteren Terminen. Hier sind die genauen Daten und Orte:

28.06.2025 – Stuttgart, MHPArena

29.06.2025 – Stuttgart, MHPArena

04.07.2025 – Hamburg, Volksparkstadion

05.07.2025 – Hamburg, Volksparkstadion

05.09.2025 – Düsseldorf, Merkur-Spiel-Arena

06.09.2025 – Düsseldorf, Merkur-Spiel-Arena

Tickets für die Shows in Deutschland sind über edsheeran.com und eventim.de erhältlich. Die Ticketpreise beginnen bei knapp 40 Euro, die teuersten kosten etwa 150 Euro. Außerdem bietet D.Live sogenannte Hospitality Packages an. Hier kosten die Karten zwischen 230 und 335 Euro.

Von + bis –

Ed Sheeran will bei der Tournee seine Fans mit Hits und persönlichen Lieblingstracks aus der zehnjährigen Ära seiner „Mathematics“-Alben begeistern – darunter auch Songs aus seinem Album „-“ (Subtract), heißt es in der Ankündigung. Daher rührt übrigens auch der Name der Tour. Die „+-=÷x“-Tour setzt sich aus seiner „Mathematical“-Albumreihe zusammen. Diese begann 2011 mit „+“ (Plus) und setzte sich fort mit „x“ (Multiply), „÷“ (Divide) und „=“ (Equals). Im Jahr 2023 schloss Sheeran die Reihe eben mit „-“ (Subtract) ab.