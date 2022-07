Ed Sheeran live in Gelsenkirchen 2022: Tickets, Anfahrt, Wetter

Ed Sheeran ist ein internationales Phänomen. Sein Name steht für leicht zugängliche Pop-Musik, die Hallen füllt und Rekorde bricht. 8,15 Millionen Zuschauer*innen sahen ihn 2017 bis 2019 auf der „÷“-Tour– niemand schaffte diese Zahl zuvor. Jetzt kommt Ed Sheeran am 7.,8. und 9. Juli nach Gelsenkirchen in die Veltins Arena.

Tickets

An allen drei Konzerttagen können Interessierte noch Tickets erhalten. Denn: „Am 30. Juni sind zusätzliche Tickets für die ausverkauften Shows am 7. und 8. Juli verfügbar geworden“, heißt es von offizieller Seite. Die Preise fangen bei etwa 80 Euro an. Hier der Link. Einlass ist um 16 Uhr, das Programm soll um 18 Uhr losgehen. Als Support angekündigt wurden Maisie Peters, Kat Burns und Griff.

Anfahrt

Die Veltins Arena befindet sich auf dem „Berger Feld“ in der geografischen Mitte von Gelsenkirchen.Wer mit dem Zug oder Bus anreisen möchte, gelangt dorthin über die Zwischenstation Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Von dort können Stadionbesucher*innen mit der Linie 302 (Richtung GE-Buer) direkt bis zur Haltestelle Veltins Arena fahren. Das dauert etwa 15 Minuten.

Mit dem Auto gelangen Stadionbesucher*innen über die Ausfahrten 6 (Gelsenkirchen-Buer) und 7 (Herten) der A2 sowie über die Ausfahrten 16 (Gelsenkirchen-Zentrum) und 17 (Gelsenkirchen-Schalke) der A42 direkt zur Veltins Arena. Danach einfach der Beschilderung folgen, empfiehlt der Veranstalter. Insgesamt stehen 14.000 Parkplätze vor Ort zur Verfügung.

Für Tüchtige stehen rund um die Arena über 600 Fahrradstellplätze zur Verfügung. Diese sind bewacht und befinden sich vor Tunnel 1 sowie hinter der Kasse Ost.

Wetter

7. Juli: Zur Mittagszeit soll es zu einem Mix aus Sonne und Wolken kommen, mit Höchstwerten bei 22 Grad. Am Abend fallen die Werte auf etwa 16 Grad, dazu wird es leicht bewölkt werden. In der Nacht bilden sich dann bei 10 Grad, wieder leichte Wolken.

8. Juli: Auch am nächsten Konzert-Tag bleibt das Wetter lauwarm, mit Sonne und Wolken. Während des Tages liegen die Temperaturen zwischen 14 und 20°C. Am Abend wird es in Gelsenkirchen wolkig bei Werten von 14°C.

9. Juli: Während des letzten Auftrittes, soll sich die Sonne erst am Nachmittag zeigen, die Temperatur bleibt gleich.In der Nacht bedecken einzelne Wolken den Himmel bei Tiefstwerten von 14°C.

Setlist

Bei seinem jüngsten Auftritt im Wembleystadion spielte Ed Sheeran 24 Songs. Wahrscheinlich, dass die Setlist in Gelsenkirchen ähnlich aussehen wird.