Ed Sheeran singt „Shape of You“ für Courteney Cox und Johnny McDaid

Zum Jahrestag von Cox und McDaid dichtete Ed Sheeran kurzerhand den Text zu „Shape of You“ etwas um.

Ed Sheeran hat sein Freund:innen Courteney Cox und Johnny McDaid zum zehnten Jahrestag ihrer Beziehung ein ganz besonderes Ständchen gesungen. Für die Schauspielerin und den Snow-Patrol-Sänger trällerte er eine spezielle Version von „Shape of You“, die die beiden sichtlich rührte.

Sheeran und Cox sind bereits seit vielen Jahren gut befreundet und auch McDaid und Sheeran kennen sich lange. Tatsächlich stellte Ed Sheeran sogar Cox im Jahr 2013 ihren jetzigen Partner vor.

Zum zehnten Jubiläum der Partnerschaft teilte Courteney Cox nun auf ihrem Instagram-Account einen Clip mit mehreren Fotos von Johnny McDaid und sich sowie einem kleinen Video-Ständchen von Sheeran. Der lässt sich darin zu „Shape of You“ mit neuem Text hinreißen. So singt er statt „I’m in love with your body“ dieses Mal lieber „Johnny’s in love with your body“.

Fun Fact: McDaid schrieb 2017 eben diesen Song zusammen mit Sheeran und dem Musikproduzenten Steve Mac.

Am 29. September erscheint Ed Sheerans neues Album AUTUMN VARIATIONS. Dies ist schon sein zweites Album im Jahr 2023, nachdem sein noch aktuelles Album „-“ (SUBSTRACT) im Mai herauskam. Mehr zu seiner neuen Platte gibt es hier.