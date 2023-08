Ed Sheeran veröffentlicht neues Album „Autumn Variations“

Ed Sheeran meldet sich mit einem neuen Album zurück: „Autumn Variations“ erscheint bereits in wenigen Wochen.

Fans von Ed Sheeran sollten sich den 29. September 2023 schon mal im Kalender anstreichen: Da erscheint nämlich das siebente Studioalbum des britischen Pop-Superstars, das den Namen „Autumn Variations“ tragen wird.

„Autumn Variations“ folgt auf das im Mai 2023 erschienene Album „-“ (ausgesprochen: „Subtract“) und wurde von The-National-Chef Aaron Dessner produziert. Es wird vierzehn Songs umfassen.

Ed Sheeran über sein neues Album

„Letzten Herbst stellte ich fest, dass meine Freunde und ich so viele Veränderungen im Leben durchmachten. Nach der Hitze des Sommers hat sich alles entweder beruhigt, eingependelt, ist auseinandergefallen, hat sich zugespitzt oder implodiert“, erzählt Sheeran in einem Statement zur Platte.

„Als ich Anfang letzten Jahres eine schwierige Zeit durchmachte, half mir das Schreiben von Songs dabei, meine Gefühle zu verstehen und zu verarbeiten, was vor sich ging, und als ich von den unterschiedlichen Situationen meiner Freunde erfuhr, schrieb ich Songs, manche aus ihrer Perspektive, manche aus meiner, um festzuhalten, wie sie und ich die Welt zu dieser Zeit sahen. Es gab Hochs wie Verliebtheit und neue Freundschaften, aber auch Tiefs wie Herzschmerz, Depression, Einsamkeit und Verwirrung“, so der Musiker weiter.

Sein Vater und sein Bruder hätten ihm von einem Komponisten namens Elgar erzählt, der die „Enigma-Variationen“ komponiert habe, in denen jede der 14 Kompositionen von einem anderen seiner Freunde handele. Dues habe ihn dazu inspiriert, dieses Album zu machen. „Als ich Subtract mit Aaron Dessner aufnahm, hat es zwischen uns sofort gefunkt. Wir schrieben und nahmen pausenlos auf, und dieses Album ist aus dieser Partnerschaft entstanden. Ich habe das Gefühl, dass er das Gefühl des Herbstes so wunderbar in seinen Klängen eingefangen hat, und ich hoffe, dass jeder es so sehr liebt wie ich“, erzählt der Musiker abschließend.

Das ist das Albumcover:

Die Tracklist von „Autumn Variations“

01. Magical

02. England

03. Amazing

04. Plastic Bag

05. Blue

06. American Town

07. That’s On Me

08. Page

09. Midnight

10. Spring

11. Punchline

12. When Will I Be Alright

13. The Day I Was Born

14. Head > Heels