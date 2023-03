Ed Sheeran kündigt neues Album SUBTRACT an – das letzte seiner „mathematical“-Ära

Die Zeit der mathematisch benannten Alben von Ed Sheeran ist bald vorüber. Der Sänger kündigte am Mittwoch (01. März) an, dass das finale Werk seiner Reihe SUBTRACT heißen wird. Es soll das bisher persönlichste seiner Alben sein: Sheeran sei dazu bereit, den Zuhörer*innen „die Falltür zu seiner Seele“ zu öffnen. Das Album erscheint am 5. Mai 2023.

Sheeran gab bekannt, dass er bereits seit „einer Dekade an dem Album gearbeitet und versucht hat, das perfekte Akustikalbum zu kreieren“. Das Jahr 2022 war aufgrund einer Tumorerkrankung seiner Frau und des „plötzlichen“ Todes seines besten Freundes Jamal so einschneidend, dass es seine mentale Gesundheit und Musikvision nachhaltig verändert habe und das Album neu inspirierte.

Damit macht der Sänger die Erkrankung einer Frau erstmals öffentlich – im Pressetext zur Platte steht auch, dass sich Cherry Seaborn erst nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes haben operieren lassen dürfen.

In einem nun veröffentlichten Tagebucheintrag sagt der Sänger: „Musik ist meine Therapie. Es hilft mir dabei, meine Gefühle zu verstehen. Ich habe die Songs [damals] geschrieben, ohne zu wissen, was sie sein werden […]. In knapp über einer Woche konnte ich eine Dekade an Arbeit mit meinen tiefsten, dunkelsten Gedanken ersetzen.“

Somit dürfte sich das Album deutlich von seinen bisherigen Platten abheben. Seine neue Musik sei deutlich dunkler und ehrlicher – und nicht mehr dazu geschaffen, anderen zu gefallen. Die Tracklist von SUBTRACT hat der Sänger bereits veröffentlicht:

„Boat“

„Salt Water“

„Eyes Closed“

„Life Goes On“

„Dusty“

„End of Youth“

„Colourblind“

„Curtains“

„Borderline“

„Spark“

„Vega“

„Sycamore“

„No Strings“

„The Hills of Aberfeldy“

Co-Songwriter und -Produzent des Albums ist Aaron Dessner von The National, welchem Ed Sheeran durch Taylor Swift vorgestellt wurde. Gemeinsam haben Dessner und Sheeran 30 Songs produziert, wovon 14 Tracks demnächst auf SUBTRACT zu hören sein werden.