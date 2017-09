Neulich kam es zu einer ganz besonderen Jam-Session. Nachdem Ed Sheeran in der Capital One Arena in Washington ein Konzert spielte, schaute er in der Eighteenth Street Lounge vorbei, in der Dave Chapelle gerade sein 30. Comedy-Jubiläum feierte. Chapelle und Sheeran starteten gemeinsam eine Session, die es in sich hatte. Sie coverten neben Radioheads „Creep“ auch „Superstition” von Stevie Wonder. Wenig überraschend haben die Zuschauer mitgefilmt:



Es war nicht das erste Mal, dass Chapelle und Sheeran gemeinsam Musik machten. Bereits 2015 besuchte Ed Sheeran eine Party von Chapelle in London, nachdem Sheeran im Wembley-Stadion spielte. Damals sagte er nach der gemeinsamen Jam-Session: „Just me and like 12 of my schoolmates and Dave Chappelle. It was really, really weird … Ever since then, when he has jams and he’s in town, I go and jam.”