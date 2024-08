Ed Sheeran zieht wegen Wildteich Ärger auf sich

Seine Nachbarn beschweren sich, dass der Sänger ein angelegtes Gewässer als Pool nutzt.

Live bringt er seine Fans zum Schmelzen, bei den Nachbarn kann der Charme von Ed Sheeran allerdings derzeit wenig ausrichten. Diese sind nämlich wütend darüber, dass der britische Sänger einen neu angelegten Wildteich auf seinem Grundstück in der Nähe der Kleinstadt Framlingham (Grafschaft Suffolk) regelmäßig zum Schwimmen nutzt.

Ed Sheeran: Instagram-Post schafft Gewissheit

Sheeran selbst geht offen damit um, dass er gelegentlich in seinem Teich planscht. Kürzlich veröffentlichte er einen Clip auf Instagram, in dem man ihn bei seiner Tagesroutine beobachten kann. Er hört Schallplatten im Wohnzimmer, geht eine Runde joggen, sitzt in der Sauna und kühlt sich danach im Wasser ab.

Für einen anonymen Nachbar brachte dieser Clip wohl das Fass zum Überlaufen: „Was Sie mir da gezeigt haben, ist, wie er sich über uns lustig macht. Es ist genau so, wie wir gesagt haben, dass es sein wird. Für alle anderen mag er ein netter Kerl sein, aber er macht einfach, was er will.“

Stadtbezirk gab Erlaubnis zum Schwimmen

Als Ed Sheeran 2017 den Teich mit der Begründung anlegen ließ, er wolle etwas für den Naturschutz tun und Lebensräume für Insekten, Amphibien und Vögel schaffen, stellte die Stadtverwaltung klar, dass „Freizeitaktivitäten wie Schwimmen“ nicht gestattet seien.

Zwei Jahre später untersuchte der Suffolker Bezirksrat das Gewässer und schlussfolgerte, dass kein Planungsfehler vorliege. Auf Basis dieser Entscheidung erwirkte Sheeran eine Aufhebung des Schwimmverbots mit dem Argument, dass es unangemessen und unnötig sei. Rechtlich ist der Sänger also auf der sicheren Seite.

Das kleine Reich „Sheeranville“

Der Naturpool ist nur eines von vielen Bauprojekten Sheerans. Schon seit Jahren gestaltet er seinen Grund und Boden, wie es ihm beliebt: Für geschätzte 3,7 Millionen Pfund entstanden und entstehen Häuser, ein Fußballplatz, ein Pub, ein zweistöckiges Baumhaus und sogar eine Kapelle in „Sheeranville“, wie das kleine „Dorf“ von der englischen Presse getauft wurde.

Aktuell dürften diese Nachbarschaftsstreitigkeiten den „Shape of You“-Star allerdings wenig interessieren. Im August und September gibt er nämlich Konzerte in Rumänien, Bulgarien, Zypern und beim Rock-Festival „Rock in Rio“. Im Rahmen der „MATHEMATICS“-Tour 2025 darf sich dann auch das deutsche Publikum über sechs Termine freuen.