Eddie Vedder ehrt Mark Lanegan: „Wir werden immer seine Stimme hören“

Wie einen Großteil der Rockwelt hat der Tod von Mark Lanegan auch Eddie Vedder erschüttert. Während seines Solo-Konzerts am Dienstagabend (22. Februar) hat Vedder den am selben Tag verstorbenen Screaming-Trees-Sänger gewürdigt: An einer Stelle hielt der 57-Jährige inne, um an Lanegan zu erinnern und ihm im Namen der gesamten Grunge-Szene von Seattle Tribut zu zollen.

Allergische Reaktion auf Trauer

„Ich kam gegen vier Uhr hierher und plötzlich fing mein Körper an, ein wenig zu zittern“, führte Vedder aus, und weiter: „Ich fing an, mich wirklich schrecklich zu fühlen, und ich glaube, das lag daran, dass ich eine allergische Reaktion auf Trauer hatte. Weil wir verloren haben… da gibt es einen Typen namens Mark Lanegan. Wisst Ihr, es gibt eine Menge wirklich großartiger Musiker, einige Leute kennen Seattle wegen der Musiker, die aus dem Nordwesten kommen. Einige von ihnen waren einmalige Sänger. Mark war so einer, und er hatte eine so starke Stimme.“

„Wenigstens werden wir immer seine Stimme hören“

Wenngleich Vedder trauere, halte er sich wenigstens an der künstlerischen Hinterlassenschaft von Lanegan fest: „Es ist schwer, sich damit abzufinden, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Wir werden ihn sehr vermissen, aber wenigstens werden wir immer seine Stimme hören und seine Worte und seine Bücher lesen können, er hat in den letzten Jahren zwei unglaubliche Bücher geschrieben. Ich wollte es nur verarbeiten und öffentlich machen, seine Frau und seine Lieben wissen lassen, dass die Menschen in seiner alten Heimat an ihn gedacht haben und wir ihn lieben“, so der Sänger.

