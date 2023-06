Beyoncé und Kelly Rowland unterstützen Häuserbau für Obdachlose

31 dauerhafte Wohneinheiten sollen dank der beiden Musikerinnen in Houston entstehen.

Beyoncé und Kelly Rowland haben sich zusammengetan, um ein großes Wohnprojekt für Obdachlose in Houston, im US-Bundesstaat Texas, ins Leben zu rufen. Die Musikerinnen, die in den 2000er-Jahren ihren Durchbruch mit der gemeinsamen Band Destiny’s Child erlebten, stammen beide aus Houston und setzen sich schon länger aktiv in der Gemeinde ein.

Nun berichtet der „Houston Chronicle“, dass Knowles und Rowland zusammenarbeiten werden, um 31 dauerhafte Wohneinheiten für Obdachlose in Harris County zu schaffen. Laut der Lokalzeitung werden die Verantwortlichen des Bezirks dafür 7,2 Millionen US-Dollar aus dem „American Rescue Plan“ verwenden – dem Konjunkturpaket, das während der Coronavirus-Pandemie von US-Präsident Joe Biden verabschiedet wurde. Der erste Spatenstich des Projekts soll im Oktober diesen Jahres erfolgen.

Die Richterin Lina Hidalgo erklärte in einer Pressekonferenz dazu: „Harris County und die Stadt Houston haben gemeinsam mit der Koalition für Obdachlose die Zahl der Obdachlosen in der Mitte der Pandemie um 20 Prozent reduziert, und wir konnten diese Reduzierung halten.“ Sie fügte hinzu: „Wir haben gerade wieder eine Obdachlosenzählung durchgeführt, also sind es Initiativen wie diese, die ich auf jeden Fall unterstützen werde, egal, wer dahinter steht, aber ich denke, es ist besonders interessant, weil es diese Namen von Beyoncé und Kelly Rowland gibt, die die Gemeinde natürlich schon sehr lange unterstützen.“