Madonna wurde aus dem Krankenhaus entlassen und „fühlt sich besser“

Madonna soll aus dem Krankenhaus entlassen worden sein. Dies bestätigte eine anonyme Quelle, die der Familie nahe stehen soll, gegenüber CNN. Die 64-jährige Sängerin war am Samstag (24. Juni) aufgrund einer bakteriellen Infektion ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie bewusstlos in ihrer New Yorker Wohnung aufgefunden wurde.

Die Quelle verriet CNN am Donnerstag (29. Juni), dass Madonna mit einem privaten Krankenwagen zu ihrer Wohnung in New York gebracht wurde. Die Person vermerkte, dass „sie sich ausruht, sich besser fühlt und den Anordnungen der Ärzte folgt“. „Sie ist wohlauf,“ wurde die Quelle zudem zitiert.

In einer Erklärung ihres Managers Guy Oseary hieß es am Mittwoch (28. Juni): „Am Samstag, den 24. Juni, entwickelte Madonna eine schwere bakterielle Infektion, die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation führte.“ Mindestens eine Nacht lang soll sie dort intubiert worden sein.

Gleichzeitig wurde bekanntgegeben, dass die 64-Jährige ihre „Celebration“-Tour, deren Start am 15. Juli in Vancouver sein sollte, verlegen muss. Nach einer Tournee durch die USA sollte Madonna im Herbst auch noch nach Europa kommen – unter anderem für jeweils zwei Termine nach Köln und Berlin – doch zu diesen Daten gibt es momentan noch kein Update.