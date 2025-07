Einbruch in Brad Pitts Villa: Haben die Täter Spuren hinterlassen?

Am 25. Juni wurde in die Villa von Hollywood-Star Brad Pitt in Los Angeles eingebrochen. Der Schauspieler befindet sich derzeit auf Promotion-Tour durch Europa, um seinen neuen Film „F1“ zu bewerben und war deshalb nicht zugegen. Inzwischen soll die Polizei neue Erkenntnisse in dem Fall gewonnen haben.

Wertgegenstände wurden geklaut

Wie das Promi-Portal „TMZ“ unter Berufung auf Polizeikreise berichtet, sichert das Los Angeles Police Department (LAPD) derzeit Spuren am Tatort. Neben Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras werden vor allem Fingerabdrücke ausgewertet. Diese sollen mit bestehenden Einträgen in nationalen und bundesstaatlichen Polizeidatenbanken abgeglichen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter vermutlich über die Eingangstür in das Anwesen. Fotos vom Tatort zeigen, dass der beschädigte Türbereich mittlerweile mit Sperrholzplatten gesichert wurde. Zum Zeitpunkt des Einbruchs wurde berichtet, dass drei unbekannte Personen einen Zaun überwunden und durch ein Fenster Zugang zum Haus erhalten haben. Dort durchsuchten sie offenbar mehrere Räume und entwendeten Wertgegenstände. Das berichtete unter anderem „NBC News“ unter Berufung auf informierte Sicherheitskreise.

Organisierte Gruppen?

Brad Pitt hielt sich zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht in den USA auf. Am 23. Juni besuchte er die Londoner Premiere des von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton produzierten Motorsportfilms „F1“. Offenbar nutzten die Täter seine Abwesenheit gezielt aus.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Einbrüchen ein, die in den vergangenen Monaten vor allem wohlhabende Wohngegenden in Los Angeles betrafen. Die Polizei spricht von organisierten Gruppen, die gezielt Villen prominenter Persönlichkeiten ins Visier nehmen.

So wurden zum Valentinstag auch die Schauspielerin Nicole Kidman und ihr Ehemann, Musiker Keith Urban, Opfer eines Einbruchs. Weitere bekannte Betroffene sind Schauspieler Jeremy Piven, „Elvis“-Darsteller Austin Butler, NBA-Profi Ty Jerome sowie der französische Fußball-Weltmeister Olivier Giroud, der derzeit beim Los Angeles FC unter Vertrag steht. Auch Darstellerinnen der Reality-Serie „Selling Sunset“, Mary und Romain Bonnet, waren betroffen.