Brad Pitt spricht über Drehpanne bei früherem Filmprojekt

In einem aktuellen Gespräch im Podcast „New Heights“, mit und von Jason und Travis Kelce, sprach Brad Pitt über eine Szene aus einem seiner frühen Filme, die ihm bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Der Schauspieler erzählte, wie ihm bei Dreharbeiten zu einer Essensszene körperlich so übel wurde, dass die gesamte Filmcrew das Set verließ.

„Die Natur nahm ihren Lauf“

Gedreht wurde in einem kleinen Café mit rund 60 Crewmitgliedern. Für die besagte Szene hatte Pitts Charakter nach längerer Hungerphase einen großen Teller Bohnen mit Speck gegessen. Der Schauspieler entschied sich dafür, die Mahlzeit in jeder Einstellung vollständig zu essen, um die Szene möglichst überzeugend zu spielen.

„Ich habe diesen Teller Bohnen einfach runtergehauen. Take zwei, das Gleiche. Take drei, wieder das Gleiche. Take vier, noch einmal“, erzählte er. „Und dann hat es mich erwischt. Ich konnte nichts machen. Ich saß da fest und die Natur nahm ihren Lauf.“

Die Crew musste fliehen

Zunächst habe Brad Pitt gehofft, das Ganze sei unbemerkt geblieben. Doch kurz darauf habe er bemerkt, dass sich der Raum fortlaufend leerte. „Plötzlich – das diabolischste Etwas überhaupt legte sich über die Crew im ganzen Raum – sie flohen aus dem Café. Geflohen sind sie!“ Seit diesem Vorfall gehe er bei Essensszenen vorsichtiger vor: „Seitdem nehme ich mich zurück.“

Welcher Film genau gemeint war, ließ Pitt offen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es sich um „Johnny Suede“ aus de Jahr 1991 handeln könnte. Dort gibt es eine Szene, in der sein Charakter gebackene Bohnen ist.

Pitt eilt sein Ruf voraus

Über die Jahre hinweg hat sich der Schauspieler einen gewissen Ruf erarbeitet. In seinen Filmen ist er auffällig oft beim Essen zu sehen. In „Se7en“ hat er beispielsweise eine Tüte Chips in der Hand, während er in „Troja“ Truthahnkeulen isst und in „Cutting Class“ ein paar Hot Dogs genießt.

Brad Pitts Auftritt im Podcast der Kelce Brüder fand anlässlich der Promo-Tour seines neuen Films „F1“ statt, der aktuell in den Kinos läuft.