Brad Pitt über Tom Cruise: Zusammenarbeit unter einer Bedingung

In einem neuen Interview hat Brad Pitt offenbart, dass eine mögliche erneute Zusammenarbeit mit Freund und Kollege Tom Cruise für ihn nicht ausgeschlossen sei.

Pitt ist zwar aktuell auf Promo-Tour für den demnächst erscheinenden Formel-1 -Film „F1“, wird aber schon zu nächsten Projekten befragt. Und wieso nicht auch ein weiterer Dreh mit Cruise? Die beiden Schauspieler waren bereits im Jahr 1994 im Film „Interview with the Vampire“ gemeinsam auf der Leinwand zu sehen. Und schlecht lief es nicht für sie …

„Ich hänge meinen Arsch nicht an Flugzeuge“

Was müsste passieren, damit Brad Pitt erneut mit Tom Cruise zusammenarbeitet? Dafür findet der Pitt im Interview mit „E! News“ klare Worte: „Also, ich hänge meinen Arsch nicht an Flugzeuge und so, also wenn er wieder etwas macht, das am Boden ist.“ Tom Cruise ist unter anderem für seine halsbrecherischen Stunts bekannt. Erst kürzlich schaffte er es mit einem dieser Stunts ins Guinness-Buch der Rekorde.

Joseph Kosinski, Regisseur von „Top Gun: Maverick“ und „F1“, stellte in einem Interview mit der „GQ“ den bedeutendsten Unterschied zwischen den beiden Schauspielern heraus: „Tom geht bis zum Äußersten. Ich meine wirklich bis zum Äußersten. Das macht mir Angst. […] Brad hingegen hört zu und kennt seine Fähigkeiten, und ich glaube, er wäre der Erste, der sagen würde: ‚Ja, das werde ich nicht tun‘“, so Kosinski.

Was Tom Cruise von Pitts Äußerung hält, bleibt jedoch unklar. Der Mime sagte bisher nichts zu dem Kommentar.

Neuer Formel-1-Film von „Top Gun: Maverick“-Regisseur

Der in Zusammenarbeit mit der Formel 1 entstandene Film „F1“ von Joseph Kosinski kommt hierzulande am 26. Juni 2025 in die Kinos.

Brad Pitt spielt darin den ehemaligen Rennfahrer Sonny Hayes, der nach einem Unfall nun sein Comeback auf der Strecke geben will. Dabei stellt sich ihm jedoch sein junger, respektloser und gleichzeitig größter Konkurrent Joshua Pearce – gespielt von Damson Idris – in den Weg. Weiterhin zur Besetzung des Blockbusters gehören unter anderem Kerry Condon, Javier Bardem, Sarah Niles, Kim Bodnia und Samson Kayo.