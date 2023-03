Eine „chaotische Kakophonie“: Feist lässt neue Single „Borrow Trouble“ hören

Feist hat ihre neue Single „Borrow Trouble“ veröffentlicht. Sie erscheint als Vorgeschmack auf ihr kommendes sechstes Studioalbum MULTITUDES, das am 14. April erwartet wird. Nicht erschrecken beim Anhören: Gegen Ende des Songs schreit die Sängerin sich die Ängste aus dem Körper.

Neue Single: „Die Kakophonie, die unsere Gedanken sein können“

Leslie Feist, wie die kanadische Pop-Sängerin und Gitarristin mit bürgerlichem Namen heißt, schreibt in ihrem Statement auf Instagram über die Entstehung des Songs: „Der Track begann als kontemplative akustische Moralgeschichte und hat sich in den Sound von ,Trouble‘ verwandelt. Es ist ein Chaos, das seine eigene Logik hat.“ Sie erzählt darin, wie chaotisch die Aufnahmen gelaufen seien und dass ihr Filmemacher sie sogar dazu überzeugt hätte, selbst das Schlagzeug zu spielen, obwohl sie das Instrument gar nicht spielen könne.

Der Song sei weiterhin wie eine überzeugende Kakophonie, die unsere menschlichen Gedanken nun mal sein würden. Die 47-Jährige führt näher aus: „Sie sägen so lange an dir, bis dein Überwältigtsein einen Luftvorrat in Form einer anderen Idee freisetzt, eine Lösung, die damit beginnt, zu akzeptieren, dass es so etwas wie Perfektion nicht gibt.“

Wachsende Ängste in Liedform

Auf „Borrow Trouble“ spricht die Musikerin über ihre wachsenden Ängste, begleitet von Akustikgitarren-Instrumentals, die in Streicher und Drums übergehen. Sie singt, wörtlich übersetzt: „Es passiert bei Tagesanbruch, bevor du deinen Verstand gesammelt hast, sogar bevor du wach bist. Setz dir Widerspruch ins Ohr, noch bevor du die Augen öffnest, hat sich das Komplott um deine Angst verdichtet.“

Für das Musikvideo zu „Borrow Trouble“ hat Feist zusammen mit Mary Rozzi, Colby Richardson und Heather Goodchild Regie geführt. MULTITUDES ist der Nachfolger des 2017 erschienenen Albums PLEASURE und wird am 14. April veröffentlicht. Zuvor teilte Feist bereits die Songs „Hiding Out in the Open“, „In Lightning“ und „Love Who We Are Meant To“.