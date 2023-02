Feist veröffentlicht drei Songs und kündigt neues Album MULTITUDES an

Die kanadische Pop-Sängerin Feist hat nach über fünf Jahren Pause ihr sechstes Studioalbum angekündigt. Die Platte wird MULTITUDES heißen (wie auch das aktuelle Stromae-Album) und am 14. April erscheinen. Am 14. Februar hat sie gleich drei der insgesamt zwölf Songs vorab veröffentlicht.

Für „Hiding Out In The Open“ gibt es bereits ein Video, „Love Who We Are Meant To“ und „In Lightning“ haben bisher nur Visualizer bekommen. Vor ihrer Verfügbarkeit präsentierte die Künstlerin alle drei Titel während eines kostenlosen Livestream-Mini-Konzerts zum Valentinstag. Das Video zu „Hiding Out In The Open“ ist offenbar direkt während dieser Produktion entstanden.

Die Arbeit zu MULTITUDES begann im Sommer 2021, als die Sängerin eine Reihe gleichnamiger, intimer Live-Shows in Europa spielte, auf denen sie neues Material präsentierte und weiterentwickelte. Diese Praxis setzte sie 2022 in Nordamerika fort. Das Konzept war als Antwort auf den Lockdown zur Covid-19-Pandemie entstanden und sollte Menschen wieder zusammenbringen.

Kurz bevor diese Konzerte begannen, am Höhepunkt der Pandemie, ereigneten sich zwei Ereignisse in Leslie Feists Leben, die es grundlegend veränderten: Sie gebar ihre Tochter und verlor ihren Vater. Neben dem ungewöhnlichen Set-Up der Tour, dessen Intimität nun auch im Livestream wieder aufgegriffen wurde, haben diese beiden Ereignisse maßgeblichen Einfluss auf ihre Musik genommen.

Die Tracklist des Albums sieht folgendermaßen aus:

01 – In Lightning

02 – Forever Before

03 – Love Who We Are Meant To

04 – Hiding Out in The Open

05 – The Redwing

06 – I Took All Of My Rings Off

07 – Of Womankind

08 – Become The Earth

09 – Borrow Trouble

10 – Martyr Moves

11 – Calling All The Gods

12 – Song For Sad Friends

Auch auf ihr bisher letztes Projekt PLEASURE mussten Fans lange warten. Es erschien 2017, ebenfalls fast sechs Jahre nach METALS von 2011. 2022 war die Sängerin für zwei Konzerte Vorband von Arcade Fire. Nach Vorwürfen wegen sexueller Belästigung gegen Win Butler hat sie deren Tour allerdings wieder verlassen.