„HipHopper“: Eko Fresh macht Rap für Kinder

Eko Fresh bringt mit „HipHopper“ erstmals Rap für Kinder – mit Tierfiguren, Alltags-Songs und Gästen wie Oli P und Max Mutzke.

Rapper Eko Fresh schlägt ein neues Kapitel auf. Erstmals richtet er sich damit gezielt an ein sehr junges Publikum. Unter dem Projektnamen „HipHopper“ plant er ein kinderfreundliches Rap-Album, das sich thematisch am Alltag von Kindern orientiert und von animierten Tierfiguren getragen werden soll.

Die Idee sei laut Eko während der Zeit entstanden, in der er sich intensiv mit der Erziehung seines Sohnes beschäftigte. Dabei habe er festgestellt: Rapmusik, die sich mit Themen auseinandersetzt, die Kinder tatsächlich betreffen, gibt es kaum. Genau diese Lücke will er nun füllen – mit Songs über Schule, Freundschaften oder ganz alltägliche Dinge wie Zähneputzen oder das Anziehen bei kaltem Wetter.

Rap aus Sicht von Tierfiguren

Im Zentrum des Projekts stehen fiktive Charaktere, die Eko Fresh als „kleine Häschen, aber auch andere Tierchen“ beschreibt. Die Songs sollen teilweise aus der Perspektive dieser Figuren erzählt werden. Ziel sei es, eine Art „Tabaluga für Hip-Hop“ zu erschaffen – ein musikalisches Universum mit klaren Figuren, das Kinder langfristig begleiten kann.

Auch prominente Gäste sind bereits angekündigt. Unter anderem sollen Oli P, Ramon Roselly, Nelson Müller und Max Mutzke auf dem Album vertreten sein. Mit dem Projekt möchte Eko Fresh nach eigener Aussage auch gezielt Eltern aus seiner Fanbase erreichen. Gemeint sind jene, die selbst mit seiner Musik aufgewachsen sind und inzwischen Kinder haben.

Der Rapper beschreibt die Idee als Soundtrack für diese neue Lebensphase seiner Generation. Hier könnt ihr seine Ankündigung sehen:

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Parallelen zu Snoop Doggs „Doggyland“

Die Ankündigung erinnert stark an ein bereits etabliertes Konzept aus den USA. Dort startete Snoop Dogg mit der Animationsserie und Musikmarke „Doggyland“ ein Projekt, das Hip-Hop speziell für Kinder aufbereitet – inklusive bunter Tierfiguren, pädagogischer Themen und eingängiger Songs.

Das Konzept von „HipHopper“ wirkt daher wie eine deutsche Variante dieser Idee: kindgerechter Rap, eine eigene Figurenwelt aus Tieren und ein klarer Fokus auf edukative Inhalte. Bei Snoop Dogg übernehmen Hunde die Hauptrollen – Eko Fresh setzt offenbar vor allem auf Hasen.

Die erste Single „Bunny Hop“ erscheint am 20. März 2026.