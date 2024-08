Sufjan Stevens hat für John Legend ein Kinderalbum produziert

Für die „Mitsing- und Schlaflieder für Kinder“ sei Stevens die „erste und einzige Wahl“, so Legend.

John Legend verkündete über sein Instagram-Account, dass er sein Kinderalbum MY FAVOURITE DREAM am 30. August veröffentlichen wird. Daran arbeiteten nicht nur seine eigenen Kinder und Ehefrau Chrissy Teigen mit, sondern auch der Singer-Songwriter und Multiinstrumentalist Sufjan Stevens.

John Legend: „Ich bin so froh, dass er ‚Ja‘ gesagt hat“

„Ich habe an etwas ganz Besonderes gearbeitet, das mir am Herzen liegt und ich freue mich darauf, es mit euch zu teilen“, mit diesen Worten kündigte John Legend am Freitag (9. August) MY FAVOURITE DREAM an. Bei der Platte soll es sich um „Mitsinglieder und Schlaflieder für Kinder und Familien“ handeln, an denen auch Sufjan Stevens mitgearbeitet hat. „Als ich darüber nachdachte, wer diese Songs mit mir zum Leben erwecken könnte, war er die erste und einzige Wahl. Ich bin so froh, dass er ‚Ja‘ gesagt hat“, erklärte der 45-Jährige. Es sei Stevens Herangehensweise an Lieder, die „perfekt“ zu diesem Projekt gepasst hätten und „um Arrangements und Klanglandschaften zu schaffen, die die Songs ergänzen“, argumentierte Legend weiter.

Familie als Inspirationsquelle

Die Idee zum Kinderalbum sei dem R&B-Sänger durch seine eigene Kindheit und seine Erfahrung als vierfacher Vater gekommen. „Meine Eltern liebten es, im Haus zu singen, sie erfanden Schlaflieder für uns und Lieder, um uns zu motivieren und zu inspirieren“, so Legend. „Und Chrissy [Teigen] und ich singen auch gerne für unsere Kinder. Wir denken uns immer wieder kleine Jingles und Lieder für sie aus. Bei uns zu Hause ist die Musik sehr wichtig für die Art und Weise, wie wir mit ihnen interagieren und kommunizieren.“

Dabei sei seine Familie nicht nur Haupt-Inspiration gewesen – sie steuerten auch Vocals bei. So kann man seine Frau, Model und Influencerin Chrissy Teigen, sowie die zwei ältesten Kids, Luna und Miles, auf der Single „L-O-V-E“ hören, die mit der Album-Ankündigung erschien.

Wie im Instagram-Beitrag ebenfalls verraten wird, wird das Album-Cover ein Kinderfoto von John Legend zieren. Musikalisch sollen neue Versionen von Klassikern auf neue Kindersongs treffen. Die LP wird insgesamt neun Originalsongs, drei Coverversionen von Liedern der Kinderspielzeugmarke Fisher Price sowie drei Bonustracks enthalten. Alle dazugehörigen Single-Cover habe Legends Tochter Luna entworfen.