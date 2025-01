El Hotzo geht offline und hat nun „professionelle Hilfe“

El Hotzo entschuldigt sich ein weiteres Mal für sein Fehlverhalten und will sich jetzt erst mal länger zurückziehen.

Der in Ungnade gefallene Komiker Sebastian Hotz, der auf der (Netz-)Bühne als El Hotzo auftritt, meldet sich nach längerer Funkstille wieder via Instagram zu Wort. Zuvor hatte der Comedian sich in einem Statement zu den Anschuldigungen gegen ihn geäußert.

Am Vormittag des 31. Januars postete Hotz eine Botschaft an seine Follower:innen auf Instagram. In die Caption schrieb er nur „31.1. Entschuldigung“.

„Am 15. Dezember habe ich auf Twitter und BlueSky ein Statement veröffentlicht, darin habe ich mein privates Fehlverhalten in vergangenen Beziehungen offengelegt. Seitdem arbeite ich mit professioneller Hilfe an mir und meinen Verhaltensmustern.“

Im weiteren Verlauf des Textes ging der 29-Jährige darauf ein, dass sein Weg zur Verbesserung seiner selbst ein langer sei, er aber das Gefühl habe, er mache erste Schritte in die richtige Richtung. Dabei gab der Komiker auch preis, dass er eine Zeit lang offline sein werde. In seinen Augen sei das „sinnvoll und hilfreich“.

„Im Vorfeld der Bundestagswahl übergebe ich meine Kanäle deshalb vorübergehend an Organisationen, die wichtige politische Arbeit leisten“, schrieb Hotz im letzten Absatz seines Posts. Dabei werden Twitter und Instagram anscheinend vorübergehend an Medici international gehen, sein Bluesky-Account würde währenddessen sanktionsfrei hüten. Unter seine Nachricht schrieb der gebürtige Forchheimer dann nur noch „Bis bald“, gefolgt von einer Signatur.

So empörte El Hotzo im Dezember die Öffentlichkeit

In seinem Statement vom 15. Dezember 2024 hatte der Komiker damals versucht, sich in einer Reihe von Tweets für sein privates Verhalten gegenüber Frauen zu entschuldigen. In der Vergangenheit soll Hotz nämlich wiederholt Frauen belogen und betrogen haben. Damals gab der Comedian zu, Frauen emotional manipuliert, belogen und Beziehungen geheim gehalten zu haben, um nicht entdeckt zu werden.

Hotz selbst stellte in seinem Posting auf X einen Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und seinem öffentlichen Image her. Er schrieb: „Ich habe meine Rolle und mein Ansehen als reflektierter Medienmann ausgenutzt und dabei vielen Menschen geschadet.“ Besonders problematisch sei, dass er öffentlich Werte wie Offenheit und Fortschrittlichkeit vertrete, privat jedoch gegenteilig gehandelt habe.

Auf Social Media erntete Hotz für sein Statement jedoch anstatt Vergebung nur eine Menge Kritik. Dabei wurde vor allem moniert, dass er sein Statement nicht auf seinem Hauptaccount tätigte, sondern dieses als Antwort auf einen anderen Beitrag veröffentlichte. Einige Nutzer:innen warfen ihm deswegen vor, die Sache vertuschen zu wollen. Eine Kritikerin bezeichnete seine Entschuldigung auch als „das absolute Minimum“ und vermutete dahinter eher Schadensbegrenzung als echte Einsicht.