Morrissey teilt öffentlichkeitswirksam gegen Sparks aus – nennt sie falsche Freunde

Nachdem Sparks die rassistisch konnotierten Aussagen und politischen Ansichten von Morrissey kritisierten, war der nicht mehr so gut auf Ron und Russell Mael zu sprechen. Und um seine Meinung zu den Brüdern zu unterstreichen, nutzte der 65-Jährige seinen Instagram-Account, um dort gegen sie zu bashen.

Kopflose … was?

Auf der Social-Media-Plattform teilte Morrissey mehrere Fotos und erklärte diese in der dazugehörigen Caption. Unter den Bildern war auch eines von einer handschriftlichen Notiz der Sparks an Morrissey. In dieser teilen die Geschwister dem Briten mit, dass sie ihm zusammen mit der Nachricht auch Demos schicken würden, an denen sie gearbeitet haben, die aber noch „sehr rough“ seien. Zudem hätten sie versucht, den Ex-The-Smith-Sänger „ungefähr eine Woche lang“ ans Telefon zu bekommen, aber „kein Glück“ gehabt. Sie würden hoffen, das Tape würde ihn „dennoch irgendwo erreichen“ und er solle sie anrufen, wenn er es bekommen würde.

Morrisseys Reaktion darauf zu der Zeit der Zusammenarbeit ist unklar, jedoch machte er nun seinen Standpunkt umso deutlicher – zumindest in dem Sinne, dass man in seiner jetzigen Caption nachvollziehen kann, dass er das Duo aus Los Angeles überhaupt nicht mehr leiden kann. Aber die Wortwahl erwies sich als etwas weniger klar. Er schrieb: „Eine nette Notiz von Ron und Russell Mael – bevor sie sich in kopflose Palisaden-Wilde verwandelt haben, die ihre alten Freunde für einen sexy Kick in heiße, geschmolzene Lava geworfen haben.“ Oder um es etwas verständlicher umzuformulieren, er redete über: „Kopflose Primitivlinge, die sich daran aufgeilen, ihren alten Freunden beim Abfackeln zuzuschauen.“

Hier geht’s zum Instagram-Post (im 8. Slide geht’s um Sparks):

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was davor geschah

Morrissey war eigentlich Fan der Musik der Sparks – selbst als diese 2009 den Song „Lighten Up Morrissey“ veröffentlichten, nahm er es wohl mit Humor.

Doch die Mael-Männer positionierten sich bald deutlicher gegen den UK-Star. Russell Mael sagte 2018 gegenüber „Press Association“: „Ich bin völlig einverstanden mit jedem, der [von Morrissey] desillusioniert ist, weil ich es auch bin.“ Und weiter: „Es schien so widersprüchlich, all diese Perspektiven, die er zu diesen verschiedenen Themen hat, einfach dumme, dumme Dinge. Ich stimme natürlich mit keinem dieser Dinge überein. Sie sind einfach so schlecht durchdacht und falsch.“

Morrissey fühlte sich Medienberichten zufolge davon vor den Kopf gestoßen. Seine Verehrung der Band hörte damit abrupt auf.

Morrissey live 2025

Morrissey kommt im Sommer für vier Konzerte nach Deutschland. Er besucht im Juni Köln, Berlin, Leipzig und München. Hier die Shows im Überblick: