Elliot Page ziert als erster Transgender-Mann das „Times“-Cover

Im Dezember 2020 gab der Mime Elliot Page bekannt, sich nicht weiter Ellen Page zu nennen und er outete sich zudem als transgender. Für sein öffentliches Statement erhielt der Kanadier jede Menge positive Rückmeldungen und auch Unterstützung. Und die Job-Anfragen wollen gar nicht aufhören. Nun ziert Elliot Page als erster Transgender-Mann sogar das Cover der aktuellen „Times“.

Auf Twitter teilt der Schauspieler den Magazintitel unter anderem mit den Worten: „Mit tiefem Respekt für diejenigen, die vor mir kamen, Dankbarkeit für diejenigen, die mich unterstützt haben & großer Sorge um die Generation der Trans-Jugend, die wir alle schützen müssen.“ Zudem bittet er um Verurteilung aller Anti-Trans-Gesetzgebungen sowie dem Verurteilen von Hass und Diskriminierung, womit Trans-Menschen in all seinen Formen immer wieder zu kämpfen haben.

With deep respect for those who came before me, gratitude for those who have supported me & great concern for the generation of trans youth we must all protect, please join me and decry anti-trans legislation, hate & discrimination in all its forms. pic.twitter.com/5yr8TYywTn

— Elliot Page (@TheElliotPage) March 16, 2021