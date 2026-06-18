Elliott Smith: Asteroid offiziell nach dem Musiker benannt

Die Internationale Astronomische Union benannte tatsächlich einen Himmelskörper nach dem Singer-Songwriter.

Elliott Smith wird künftig nicht nur in der Musikwelt, sondern auch am Nachthimmel verewigt.

Die Internationale Astronomische Union (IAU) hat einen Asteroiden offiziell nach dem 2003 verstorbenen Singer-Songwriter benannt. Der Himmelskörper trägt nun den Namen „Elliottsmith“.

Aber woher kommt die Idee überhaupt?

Die Initiative stammt vom schottischen Filmemacher Orlando Campopiano. Die Idee kam ihm nach eigenen Angaben beim Hören von „Shooting Star“, einem Stück vom posthum veröffentlichtem Album FROM A BASEMENT ON THE HILL von Elliott Smith.

Gemeinsam mit dem Nachlass des Musikers reichte Campopiano einen Antrag bei der IAU ein, der nun genehmigt wurde.

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Was es noch zu wissen gibt

Bei dem Himmelskörper handelt es sich um den bislang als „(861969) 2014 OS439“ geführten Asteroiden. Die offizielle Umbenennung wurde inzwischen im Bulletin der Internationalen Astronomischen Union veröffentlicht.

Campopiano erklärte gegenüber „Stereogum“, dass der Antrag mit Unterstützung des Elliott-Smith-Nachlasses sowie des PAN-STARRS-Teams eingereicht wurde, das den Asteroiden entdeckt hatte. Die Zustimmung aller beteiligten Stellen sei Voraussetzung für den Prozess gewesen.

Katalognummer erinnert an das Geburtsdatum von Elliott Smith

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Katalognummer des Asteroiden: Die Ziffernfolge 861969 entspricht dem Geburtsdatum des Musikers – Elliott Smith wurde am 6. August 1969 geboren. Campopiano äußerte die Hoffnung, dass die Ehrung neue Hörer:innen auf das Werk von Smith aufmerksam machen könnte.