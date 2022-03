Bright Eyes und Phoebe Bridgers covern Elliott Smith

Best of three worlds: Die Indiefolkrockband Bright Eyes und Songwriterin Phoebe Bridgers haben gemeinsam Elliott Smith gecovert. Ihre Version von „St. Ides Heaven“ ist Teil von Bright Eyes‘ kommender „Companion“-EP-Reihe und den Album-Reissues.

Die drei EPs „A Collection of Songs Written and Recorded 1995-1997: A Companion“, „Letting Off The Happiness: A Companion“ und „Fevers and Mirrors: A Companion“ sollen am 27. Mai bei Dead Oceans erscheinen.

Das aktuelle Album DOWN IN THE WEEDS, WHERE THE WORLD ONCE WAS von Conor Oberst, Mike Mogis und Nathaniel Walcott stammt aus dem Jahr 2020. Mit Phoebe Bridgers gründete Oberst zudem im Jahr 2018 das Duo Better Oblivion Community Center.

„St. Ides Heaven“ des 2003 verstorbenen Singer-Songwriters Elliott Smith erschien 1995 auf seinem zweiten Album ELLIOTT SMITH.

Bright Eyes aus Omaha kommen 2022 auf Deutschlandtournee.

Bright Eyes auf Deutschland-Tour 2022: