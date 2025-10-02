Elon Musk fordert Netflix-Boykott wegen transsexuellem Seriencharakter

Zwischen Eierbeißern und Männlichkeitskonstrukten: Warum Sam Smiths Queerness so empört

Billie Eilish offenbart: Sie ist queer und hasst Doppelmoral

Von „Squid Game“ bis „Adolescence“: Die besten Netflix-Serien aller Zeiten

„Cancel Netflix!“: Elon Musk wettert wegen transsexuellem Seriencharakter gegen den Streamingdienst.

Elon Musk will die Absetzung einer Netflix-Serie wegen eines transsexuellen Charakters – dabei gibt es die Serie gar nicht mehr.

Serienschöpfer Hamish Steele versuchte, die Lage richtigzustellen und erntete von konservativen Nutzer:innen Kritik und digitalen Hass, weshalb dieser sich nun aus der Öffentlichkeit zurückzieht.

Elon Musk: „Das geht so nicht“

Konkret wetterte Elon Musk gegen die Netflix-Animationsserie „Dead End: Paranormal Park“ und forderte seine Follower:innen auf X dazu auf, den Streamingdienst gänzlich zu boykottieren — „zum Wohle unserer Kinder“. Grund für seine Aussage sollen die Charaktere der Kinderserie sein. Der Hauptcharakter Barney ist homosexuell und trans.

Dazu teilte er einen Beitrag von „Gays Against Groomers“, die auf X angaben, dass Netflix die Serie für Kinder ab sieben Jahren bewerben würde. Dazu teilte er die Caption: „Das geht so nicht“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Musk teilt nicht zum ersten Mal aus

Weiterhin teilte Musk einen Beitrag von „Libs of TikTok“ mit der Bildunterschrift: „Netflix propagiert Transgender bei Kindern.“

Zuvor hatte sich der Unternehmer bereits transfeindlich gezeigt, das er den Kontakt zu seiner Tochter abbrach, weil sich diese als transsexuell identifiziert.

Serien-Schöpfer reagiert auf Elon Musk

Hamish Steele, Showrunner und Schöpfer der Serie, die 2018 als Graphic Novel begann, bemühte sich angeblich bei „Dead End: Paranormal Park“ um eine authentische Darstellung von Vielfalt und Diversität. Auf der demokratischen Social-Media-Plattform BlueSky vermeldete zu Elon Musks geteilten Beiträgen und Aussagen: „Das sind alles Lügen und Verleumdungen! Netflix wirbt derzeit NICHT dafür!“ Tatsächlich setzte Netflix die Show bereits nach zwei Staffeln ab.