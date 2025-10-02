Elon Musk fordert Netflix-Boykott wegen transsexuellem Seriencharakter

von 
Elon Musk im Weißen Haus

Elon Musk im Weißen Haus  |  Elon Musk fordert Netflix-Boykott wegen transsexuellem Seriencharakter

Foto: Getty Images North America. Kevin Dietsch. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

„Cancel Netflix!“: Elon Musk wettert wegen transsexuellem Seriencharakter gegen den Streamingdienst.

Elon Musk will die Absetzung einer Netflix-Serie wegen eines transsexuellen Charakters – dabei gibt es die Serie gar nicht mehr.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Serienschöpfer Hamish Steele versuchte, die Lage richtigzustellen und erntete von konservativen Nutzer:innen Kritik und digitalen Hass, weshalb dieser sich nun aus der Öffentlichkeit zurückzieht.

Elon Musk: „Das geht so nicht“

Konkret wetterte Elon Musk gegen die Netflix-Animationsserie „Dead End: Paranormal Park“ und forderte seine Follower:innen auf X dazu auf, den Streamingdienst gänzlich zu boykottieren — „zum Wohle unserer Kinder“. Grund für seine Aussage sollen die Charaktere der Kinderserie sein. Der Hauptcharakter Barney ist homosexuell und trans.

Dazu teilte er einen Beitrag von „Gays Against Groomers“, die auf X angaben, dass Netflix die Serie für Kinder ab sieben Jahren bewerben würde. Dazu teilte er die Caption: „Das geht so nicht“.

Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Musk teilt nicht zum ersten Mal aus

Weiterhin teilte Musk einen Beitrag von „Libs of TikTok“ mit der Bildunterschrift: „Netflix propagiert Transgender bei Kindern.“

Zuvor hatte sich der Unternehmer bereits transfeindlich gezeigt, das er den Kontakt zu seiner Tochter abbrach, weil sich diese als transsexuell identifiziert.

Elon Musk konsumiert noch mehr Drogen als bislang bekannt
Elon Musks Tochter reagiert auf seine transfeindlichen Kommentare
International Transgender Day of Visibility: Diese trans* Schauspieler*innen glänzen in ihren Rollen

Serien-Schöpfer reagiert auf Elon Musk

Hamish Steele, Showrunner und Schöpfer der Serie, die 2018 als Graphic Novel begann, bemühte sich angeblich bei „Dead End: Paranormal Park“ um eine authentische Darstellung von Vielfalt und Diversität. Auf der demokratischen Social-Media-Plattform BlueSky vermeldete zu Elon Musks geteilten Beiträgen und Aussagen: „Das sind alles Lügen und Verleumdungen! Netflix wirbt derzeit NICHT dafür!“ Tatsächlich setzte Netflix die Show bereits nach zwei Staffeln ab.

Francesca Valentin schreibt für den MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Netflox Dead End: PAramount Park Elon Musk Transsexualität
Artikel Teilen