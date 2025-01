Elton John jubelt bei Golden Globes und das Internet liebt es

Elton John feierte Trent Reznor und Atticus Ross für ihre Arbeit an „Challengers – Rivalen“ ab.

Elton John präsentierte bei den Golden Globes die Kategorie Beste Filmmusik. Seine Reaktion auf die Gewinner ging viral.

Elton John freut sich

Gemeinsam mit Brandi Carlile, mit der er den Song „Never Too Late“ für seine Dokumentation „Elton John: Never Too Late“ schrieb, kündigte er die Preisträger an. Nach Witzeleien über seine schwindende Sehkraft leitete Carlile ein: „Großartige Filmmusik sollte sich anfühlen, als sei sie untrennbar mit dem Bild verknüpft.“ Der Golden Globe ging dann an Trent Reznor und Atticus Ross für ihre Arbeit an „Challengers – Rivalen“ – und Elton John jubelte.

Fans freuen sich über die Reaktion der Musikikone: Elton John reckte beide Fäuste in die Luft und rief: „Yay!“

„Legenden, die Legenden erkennen“, heißt es auf X unter einem Snippet der Verleihung. Eine andere Person schreibt: „Ich kann nur hoffen, ein Fünftel dieser Energie und des Enthusiasmus zu haben, wenn ich so alt bin wie er.“ Andere bezeichnen den 77-jährigen Elton John bezüglich seiner Freude für die Anerkennung der Arbeit der beiden Musiker als „solch einen Bro“. Die Kommentare sind sich außerdem einig: Trent Reznor und Atticus Ross haben ihren Preis verdient.

Reznor und Ross: Vielfach ausgezeichnet

Der Preis für die Beste Filmmusik blieb der einzige, den „Challengers“ gewann. Das Tennis-Drama war in vier Kategorien nominiert gewesen – als bester Comedy- oder Musicalfilm, Zendaya für die beste Hauptrolle sowie erneut Reznor und Ross zusammen mit Regisseur Luca Guadagnino mit „Compress/Repress“ für den Besten Song.

Die Arbeit des Artist-Duos kommt gut an: In dieser Saison gewannen Reznor und Ross bisher fast immer, wenn sie bei einer Preisverleihung für ihre Arbeit nominiert waren. Ganze 15 Preise gewann „Challengers“ bereits vor den Golden Globes für seinen Soundtrack, darunter unter anderem von den Film Critics Assocations in Kansas, Oklahoma, North Carolina, Columbus und Florida.

Darüber hinaus ist der Film weitere dreizehn Mal bei anderen Veranstaltungen in dieser Kategorie nominiert, unter anderem bei den Grammy Awards. Die Oscars haben ihre Nominierten noch nicht bekannt gegeben, doch es ist nicht unwahrscheinlich, dass die bereits zweimal mit einem Academy Award ausgezeichneten Musiker (2010 für „The Social Network“ und 2020 für „Soul“) erneut auf der Liste stehen werden. Grundsätzlich jubelt ganz offensichtlich nicht nur Elton John.