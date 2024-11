Elton John: Auf dem rechten Auge blind

Zum Start der Doku „Never Too Late“ hat eine Infektion den Rocket Man schlimm erwischt

Sir Elton John hält Hof in standesgemäßer Umgebung. In einem museumsartigen Raum, an den Wänden zahlreiche Bilder in Petersburger Hängung, empfängt er die Reporterin der ABC-Nachrichten-Sendung „Good Morning America“. Der eigentliche Grund für das Gespräch ist die kommende Dokumentation „Elton John: Never Too Late“, die ab dem 13. Dezember bei Disney+ zu sehen ist.

Doch der 77-Jährige, wie immer mit wuchtiger Brille, kommt schnell auf eine sehr unangenehme Angelegenheit zu sprechen. Bereits im September hatte er von „einer Komplikation aus dem Sommer“ berichtet, ein Augenleiden machte ihm zu schaffen.

Nun äußert er sich weitaus drastischer: „Ich verlor leider seit Juli immer stärker die Sehkraft meines rechtes Auges. Seit dieser Infektion in Südfrankreich kann ich nicht mehr sehen, seit vier Monaten. Denn auch mein linkes Auge ist nicht gerade das beste.“

Initiative zu einer umfassenden Behandlung

Er räumt ein, dass er die Sache hat schliefen lassen. Nun müsse er endlich die Initiative zu einer umfassenden Behandlung ergreifen. „Es gibt Hoffnung, dass es gut gehen wird, doch im Moment stecke ich fest. So etwas wie Interviews zu geben, ist natürlich kein Problem. Doch ins Studio zu gehen und aufzunehmen, wird schon schwieriger. Neue Texte zu erkennen, kann ich vergessen. Es hat mich schon umgehauen, dass ich nicht mehr sehen und nichts lesen kann.“

Dennoch zeigt sich John sehr glücklich und stolz über den kommenden Dokfilm. Ein Leben-und-Werk-Epos mit seltenem Originalmaterial, welches das 2019er-Biopic „Rocketman“ zeitgeschichtlich ergänzt.

„Ich bin stolz auf meine Söhne, auf meine Einstellung zu mir selbst und auf das, wie alles passiert ist“, ergänzt John im TV-Interview und vergisst für den Moment die gesundheitlichen Probleme. „Ich habe einfach großes Glück; und bin sehr dankbar.“

Anfang November haben er und Brandi Carlile mit „Never Too Late“, ein Signature Song zur Doku veröffentlicht. Im entsprechenden Video entfaltet sich, von schwarz-weiß bis Technicolor, ein Bilderbogen über das musikalische Schaffen des sprichwörtlichen Paradiesvogels. Heute sitzt er mit Designer-Sweater entspannt am Piano, während ihn Carlile auf der Gitarre begleitet …