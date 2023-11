Elton John: Neues Album mithilfe von Bernie Taupin fertiggestellt

Dies gab der Sänger während seiner Rede bei der „Rock And Roll Hall of Fame“-Zeremonie bekannt.

Elton John arbeitet bereits seit über 60 Jahren mit Bernie Taupin zusammen. Jetzt durfte der „Tiny Dancer“-Sänger seinem Partner am 3. November die Ehre erweisen und in einer emotionalen Rede seine Aufnahme in die „Rock And Roll Hall of Fame“ vermelden. Während dieser Rede verkündete er auch die Fertigstellung eines neuen, gemeinsam geschriebenen Albums.

„Unsere Partnerschaft wächst weiter“

„Unsere Erfolgsgeschichte ist, was sie ist, wie Sie alle wissen … Im Laufe der Jahre sind wir gewachsen und sind gewachsen und sind gewachsen. Wir haben Berge bestiegen, die wir nie für möglich gehalten hätten, und wir haben Höhen erklommen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Und in dieser Zeit hatten wir nie wirklich einen Streit“, erklärte Elton John. Er führte fort: „Er war von meinem Verhalten angewidert, ja, das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber bis heute wächst unsere Partnerschaft weiter.“

Der Sänger sagte ebenfalls, dass er gemeinsam mit Taupin in den vergangenen Monaten in Los Angeles an neuer Musik gearbeitet hätte und sein neues Album bereits fertig ist. Im Mai hatte Taupin selbst auch schon Hinweise auf neue Musik in einem Interview mit „Rolling Stone“ gegeben, konnte bis dahin jedoch noch keine genauen Angaben machen. Er erklärte damals: „Wir haben einige Pläne, die im Moment nicht wirklich besprochen werden können.“ Auch jetzt gibt es keine weiteren Informationen bezüglich des Titels oder des Veröffentlichungsdatums der neuen Platte.

Aktuelle und vergangene Widmungen

Elton John hatte die Bühne der „Rock And Roll Hall of Fame“-Zeremonie bereits zuvor schon einmal genutzt, um Bernie Taupin zu danken. In seiner Rede 1994, als er selbst aufgenommen wurde, rief er Taupin zu sich auf die Stage und überreichte ihm seine eigene Auszeichnung mit den Worten: „Ohne ihn wäre die Reise nicht möglich gewesen. Es kommt mir irgendwie vor, als würde ich schummeln, wenn ich hier stehe und das akzeptiere. Ohne Bernie Taupin hätte es Elton John überhaupt nicht gegeben. Und ich möchte, dass er zu mir kommt und ihm das geben.“

Damit ist Elton John aber nicht der einzige, der anderen Künstler:innen auf der Bühne die Ehre einer Widmung erweist oder sich bei ihnen bedankt. Bernie Taupin selbst würdigte in seiner Dankesrede am 3. November Howlin’ Wolf und Merle Haggard, indem er sagte: „Rock And Roll Hall of Fame, hörst du zu? Ich schätze all diese Menschen, weil sie und so viele andere der Grund sind, warum ich schreibe. Ich schätze, man könnte vielleicht sagen, dass ich paradoxerweise aufgenommen werde, aber so oder so fühle ich mich geehrt, in der Klasse von 2023 zu sein, neben einer solchen Gruppe von zutiefst sprachgewandten Frauen und herausragenden sprachgewandten Schwarzen Künstler:innen.“