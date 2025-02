Während Albumaufnahmen: Brandi Carlile wurde von Elton John beschimpft

Ein „Fuck off!“ zu Brandi Carlile und ein zertrümmertes iPad während der Aufnahmen für ihr gemeinsames Album.

Während der Schreib- und Aufnahmesessions zum neuen Album WHO BELIEVES IN ANGELS? mit Brandi Carlile ließ Elton John zum ersten Mal Kameras zu, womit der gesamte kreative Prozess gefilmt wurde. Diese Aufnahmen wurden in einem neuen Making-of-Film zusammengefasst. Und da krachte es auch schon mal zwischen Elton John und Brandi Carlile.

Der Trailer zum Making-of-Film

Was Brandi Carlile und Elton John sagen

„Ich war sehr mürrisch, ich war müde, ich fühlte mich nicht wohl. Und ich war extrem nervös. Diese Nervosität ließ einige Funken fliegen“, erzählte Elton John dem „Guardian“. Brandi Carlile fuhr fort: „Er hat sein iPad zertrümmert. Er zertrümmerte Kopfhörer. Es gab wirklich erstaunliche, klassische Elton-John-Ausbrüche“, sagte sie. „Meine Texte wurden zerrissen und auf den Boden geworfen – er nur: ‚Fuck off, Brandi!‘ und brüllte: ‚Vorhersehbar! Klischee!‘“

„Ich bin 77. Wenn ich mich nicht anstrenge, was hat es dann für einen Sinn, weiterzumachen? Einfach für den Rest meines Lebens ‚Elton John‘ sein? Das hätte mich mit absolutem Horror erfüllt“, sagte er dem „Guardian“. „Ich könnte problemlos eine ‚Elton John‘-Platte machen. Das wollte ich aber nicht mehr machen. Ich wollte eine Herausforderung.“

Im Interview teilte Brandi Carlile mit, dass sie Elton John nie gesagt habe, dass er mit seinen Ausbrüchen eine Grenze überschritten habe, „aber es gab definitiv Punkte, bei denen ich das Gefühl hatte“. Des Weiteren fügte sie hinzu, dass er es nicht mochte, als einer ihrer musikalischen Helden gefeiert zu werden: „Elton möchte nicht auf ein Podest gestellt werden. Er mag es nicht, Geschichten über meine Liebe zu ihm in der Kindheit zu hören. Es hing so viel davon ab, wie ich Elton wahrnahm, und nicht davon, wer Elton wirklich ist.“

Laut Elton lag seinen Ausbrüchen eine Angst zu versagen zugrunde. Sie ließen nach, als das Album Gestalt annahm. „Es war nicht so, dass ich ängstlich wegen anderer war, ich war ängstlich wegen mir“, erklärte er. „Sobald wir die ersten drei Songs fertig hatten, wussten wir, dass wir etwas hatten. Und ich war viel entspannter … aber ich war ein bisschen ein Alptraum.“

Liebe Worte über Brandi Carlile

Die Albumankündigung kam nur wenige Stunden, nachdem Elton John in persönlichen Briefen an seine Fans neues Material angekündigt hatte. „Als wir uns trafen, verliebte ich mich in sie, und wir waren uns sofort sympathisch“, schrieb er und erinnerte sich an seine Zeit mit Brandi Carlile: „Es war eine Verbindung, eine echte Verbindung, emotional, musikalisch. Und es ist eine der besten Freundschaften meines Lebens.“