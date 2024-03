Kinderband geht mit Coverversion von Nine Inch Nails‘ „Wish“ viral

Eine Kinderband hat eine professionelle und kinderfreie Coverversionen des 90er-Hits veröffentlicht.

Die O’Keefe Music Foundation (OMF) – ein Jugend-Musikbildungsprogramm in Ohio – hat ihr neuestes Projekt veröffentlicht. Mit ihrer Coverversion von „Wish“ der Band Nine Inch Nails gehen sie momentan viral.

Kostenlos Musikausbildung für Kinder

Als gemeinnützige Musikorganisation hat sich die O’Keefe Music Foundation (OMF) zum Ziel gesetzt, jedem Kind auf der Welt kostenlos eine qualitativ hochwertige Musikausbildung zu ermöglichen. Die Organisation hat eine besondere Vorliebe dafür, ihren Schüler:innen bei der Erstellung von Musikvideos für YouTube zu helfen. Der neue Clip zu „Wish“ wird derzeit besonders oft geteilt.

Dabei handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Performance-Aufnahme, sondern um ein professionelles Konzeptvideo. Was wie eine eher langweilige Geburtstagsparty beginnt, gerät aus den Fugen, als die Kids ihre Instrumente in die Hand nehmen und das Wohnzimmer verwüsten, in dem sich ihre Ausrüstung befindet.

NIN-Hit als jugendfreie Version

Musikalisch liefern die Bandmitglieder:innen ab und haben alle sichtlich Spaß – sowohl die Kinder, die den eigentlichen Song spielen, als auch die, die im Video tanzen. Der Text wurde zwar etwas jugendfreundlicher umgeschrieben, erinnert trotzdem immer noch an das Original.

Hier zum „Wish“-Cover:

Auf dem Cover zu hören: