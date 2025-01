Nine Inch Nails bestätigen Welttournee

Weitere Ankündigungen verschob die Band allerdings wegen der Feuer in Kalifornien.

Trent Reznor und Atticus Ross gewannen erst vergangene Woche einen Golden Globe. Jetzt soll deren Musik wieder auf Bühnen stattfinden: Nine Inch Nails gehen auf Tour.

Brände in Los Angeles schieben Informationen auf

Gerüchte, dass das Alternative-Rock-Duo Konzerte geplant habe, kursierten schon vorab. So waren in Sozialen Medien Tourankündigungen über andere Kanäle aufgetaucht. Nine Inch Nails gaben den Leaks schließlich über ihren eigenen Account Recht. „Da einige Daten und Informationen über unsere Welttournee bereits öffentlich gemacht wurden, bestätigen wir hiermit, dass wir touren werden. Wir geben euch bald mehr Informationen“, heißt es in dem Post.

Trent Reznor und Atticus Ross erklärten darüber hinaus, wieso die Ankündigung nicht bereits früher erfolgte: „Wir beobachten die Zerstörung in Kalifornien. Daher haben wir die Ankündigung pausiert, während Menschen versuchen, alles zu verarbeiten, was passiert.“ Die Kommentarfunktion ist ausgestellt – Nine Inch Nails wollen offenbar keine Diskussion. In ihrer Instagram-Story folgte auf die Tourankündigung außerdem eine Liste an Hilfsorganisationen bezüglich der Flächenbrände, die die Region um Los Angeles seit einer knappen Woche in Atem halten. Die Band listet verschiedene Servicestellen für die Annahme von Spenden sowie Unterstützung von Betroffenen. Über 180.000 Menschen mussten evakuiert werden, zahlreiche Häuser liegen in Schutt und Asche. Gemeldet sind bislang außerdem 24 Tote und 16 Vermisste.

So erfolgreich waren Reznor und Ross zuletzt

Trent Reznor und Atticus Ross machten zuletzt als Filmmusikkomponisten auf sich aufmerksam. Für ihre Arbeit an „Challengers – Rivalen“ von Luca Guadagnino gewannen sie einen Golden Globe sowie weitere kleinere Preise. Die Saison läuft für die beiden Nine-Inch-Nails-Mitglieder sogar so gut, dass ihnen fast immer die Auszeichnung zugesprochen wird, wenn sie nominiert sind. Auch für die Academy Awards, wo das Duo bereits zweimal einen Preis gewann (2010 für „The Social Network“ und 2020 für „Soul“), werden sie hoch gehandelt. Die Oscar-Nominierungen stehen allerdings noch aus.

Der Stand bei Nine Inch Nails

So bleibt Zeit, sich auf die Musik zu konzentrieren. Die aktuellsten Alben der Nine Inch Nails sind GHOSTS V: TOGETHER und GHOSTS VI: LOCUSTS, die beide 2020 erschienen. Die Arbeit am nächsten Werk bestätigen die Musiker bereits im Vorjahr. Auf Tour ging die Gruppe zuletzt im Jahr 2022. Damals waren sie auf dem europäischen Kontinent allerdings nur in Großbritannien zu sehen. Obgleich Ross im Studio stets dabei ist und neben Frontmann Trent Reznor das einzige weitere feste Mitglied der Gruppe ist und die Musik der Band formt, tritt er nicht live auf.