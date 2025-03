So sehr er sich bescheiden gibt: Elton John gehört zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten. Mit seinem Namen wurden mehr als 250 Millionen Alben verkauft. Elton John absolvierte unzählige Welttourneen. Und seit 2024 ist er einer von wenigen EGOTs.

Um dazuzugehören braucht es mindestens je eine Auszeichnung der folgenden Preisverleihungen: Emmy, Grammy, Oscar und Tony. Den Abschluss für einen EGOT machte der Emmy für „Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium“ als bestes Unterhaltungs-Special. Andere EGOTs sind zum Beispiel die Schauspielerinnen Viola Davis, Jennifer Hudson und Whoopi Goldberg. Elton John wurde der 19. EGOT.

Zuletzt kündigte der Brite mit Brandi Carlile eine neue Platte an. Der Titel: WHO BELIEVES IN ANGELS? Das Album erscheint am 4. April. Ihr gemeinsames Werk entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Produzenten und Songwriter Andrew Watt sowie Elton Johns langjährigem Partner Bernie Taupin.

Aber nun lasst uns anlässlich seines 78. Geburtstag am 25. März einen ausgiebigen Blick auf seine Karriere in Fotos werfen. Here we go:

Fotos: Elton John wird 78: Seine Karriere in Fotos Elton John und Chappell Roan, 2025 live Copyright: Getty Images for Elton John AIDS/Michael Kovac Elton John und Bernie Taupin, 2023 Copyright: Getty Images for The Rock and Ro/Kevin Mazur Elton John live 1980 Copyright: Getty Images/Derek Hudson Elton John in seiner Villa in Saint-Tropez, 1982 Copyright: Getty Images/Keystone Elton John live Copyright: Getty Images/Harry Durrant Elton John und Rod Stewart, 1978 Copyright: Getty Images/Evening Standard Elton John, 1973 Copyright: Getty Images/Michael Putland Elton John Copyright: Getty Images/George Wilkes Archive live Copyright: Redferns/David Redfern Elton John mit John Lennon, 1974 Copyright: Redferns/Steve Morley Erste Pressefotos von Elton John Copyright: Redferns/Val Wilmer Elton John mit David Furnish bei Johns 50. Geburtstag, 1997 in London Copyright: Getty Images/Dave Benett Elton John, 1974 Copyright: Getty Images/Michael Putland Elton John, 1973 Copyright: Getty Images/Michael Putland Elton John, 1975 Copyright: WireImage/Chris Walter Elton John, 1974 Copyright: WireImage/Chris Walter Elton John, 1975 Copyright: Michael Ochs Archives Elton John, 1974 Copyright: Getty Images/Anwar Hussein Elton John, Peter Straker uand Freddie Mercury, 1977 Copyright: Getty Images/Hulton Archive Elton John und Eminem Copyright: Getty Images/Kevin Winter

