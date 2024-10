Eminem wird Großvater

Eminems Tochter Hailie Jade Scott erwartet ein Baby, wie der Rapper in seinem neuen Musikvideo stolz verkündet.

Erst vor wenigen Monaten durfte der Rapper einem wichtigen Ereignis beiwohnen, als seine Tochter Hailie Jade Scott ihrem Partner Evan McClintock das Ja-Wort gegeben hat. Nun darf sich Eminem auf die Rolle des Großvaters vorbereiten. Und diese freudige Erwartung teilt der bereits 51-Jährige in seinem neuen Musikvideo „Temporary.“

„Temporary“

Anfang Juli erschien Eminems neues Album „The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)“ und darin 23 Tracks, die beweisen, dass der Künstler auch noch nach 25 Jahren weiterhin die Rap-Szene dominiert. Nun teilte er vor wenigen Stunden das Musikvideo zum Song „Temporary“.

Ein persönlicher Track, auf den er zusammen mit seiner langjährigen Kollegin Skylar Grey zu hören ist. In dem Video sieht man Aufnahmen aus dem Leben von ihm und seiner Tochter Hailie. Ein emotionaler Anblick, der von den Lyrics des Songs untermauert wird.

Grandpa #1

Das Musikvideo gibt Einblicke in das damalige Familienleben, Szenen von Hailie als kleinem Mädchen. Es folgen Aufnahmen von ihrer Hochzeit mit Evan McClintock. Hier zeigt sich Eminem als verletzlicher Vater, sobald er seine Tochter im Brautkleid erspäht. Der eigentliche Höhepunkt des Videos stellt jedoch der Moment dar, indem Hailie ihm ein Trikot mit der Aufschrift „Grandpa“ überreicht. Daraufhin ein verdutzter Eminem, der das Ultraschallbild seiner Tochter in den Händen hält.

Inszenierung für die Views?

Hierbei handle es sich nicht um eine bloße Showeinlage für die Vermarktung seines Musikvideos, so das US-Magazin „TMZ“. Eine Quelle bestätigte ihnen, dass Hailie tatsächlich schwanger sei. Bisher bleibt jedoch unklar, in welchem Schwangerschaftsmonat sie sich befindet. So weiß man auch noch nichts über das Geschlecht des Kindes.

In diesem Jahr feierte Eminem bereits sein Comeback mit seinem Song „Houdini“, welchen man als Hommage seiner früheren Werke verstehen könnte. Und dieser Song eroberte die Charts: Nach Veröffentlichung landete er auf Platz 1 der Billboard Global 200 und der Streaming Songs Charts. Auf Spotify lässt er sich noch in den „Top 50 – Deutschland“ finden.