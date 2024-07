Eminem veröffentlicht Tracklist und Artwork für neues Album

Es gibt einige Überraschungen auf THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE).

Eminems zwölftes Album THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE) wird bereits Freitag (12. Juli) erscheinen. Mit seinen zwei bislang veröffentlichten Single-Auskopplung „Houdini“ und „Tobey“ gab der US-Rapper einen Einblick, was musikalisch zu erwarten ist.

Dabei geht er nicht nur auf die Jagd nach seinem Alter-Ego Slim Shady, sondern erinnert auch mit zahlreichen Details an seinen Karrierestart. Auch die Tracklist, die nun über Apple Music einsehbar ist, verdeutlicht dies.

Eminem-Album verspricht „Breaking News“

Eminems neustes Werk wird aus insgesamt 19 Tracks bestehen. Bereits die Titel versprechen „Ärger“: Neben einem Song namens „Trouble“ sind auch Tracks wie „Evil“ und „Lucifer“ vertreten. Auch Anspielungen auf Slim Shady und seine ersten Jahre in der Rapszene scheinen vorzukommen.

Die Tracklist beinhaltet nicht nur ein Skit von seiner bekanntesten Verse „Guess Who’s Back“, sondern besonders der 13. Song dürfte Eminem-Fans bekannt vorkommen. Mit „Guilty Conscience 2“ gibt es wohl es eine Fortsetzung seines gleichnamigen Klassikers aus dem Jahr 1999.

Wie bei dem Vorgänger könnte auch hier Dr. Dre mitgearbeitet haben, denn der Rapper und Produzent gab bereits im März bekannt, ebenfalls an dem Album beteiligt gewesen zu sein. Ob es tatsächlich so ist, wird sich wohl erst am 12. Juli zeigen, denn die Tracklist gibt bislang keinen Einblick auf die Features. Nur bei dem bereits veröffentlichten Song „Tobey“ werden die Gastbeiträge aufgeführt.

Hier sie Trackliste zu THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE):

„Renaissance“

„Habits“

„Trouble“

„Brand New Dance“

„Evil“

„All You Got“ (skit)

„Lucifer“

„Antichrist“

„Fuel“

„Road Rage“

„Houdini“

„Breaking News“ (skit)

„Guilty Conscience 2“

„Head Honcho“

„Temporary“

„Bad One“

„Tobey“ ft. Big Sean, BabyTron

„Guess Who’s Back“ (skit)

„Somebody Save Me“

Wird Slim Shady tatsächlich sterben?

Am Dienstag (9. Juli) teilte der 51-Jährige auf seinen sozialen Medien das Cover zum kommenden Album. Es zeigt einen geschockten Slim Shady, der aus einer kleinen Öffnung eines Leichensacks herausschaut.

Die ersten zwei Single-Auskopplungen

Auch die Musikvideos zu „Tobey“ und „Houdini“ drehen sich um den Tod. Während Eminem in letzterem in ein Superhelden-Kostüm und auf die Jagd nach Slim Shady geht, bringt sich der selbsternannte „Rap God“ in „Tobey“ selbst zur Strecke.