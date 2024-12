Eminem und 50 Cent: Bald ein gemeinsames Album?

„Sieht so aus, als ob ich doch wieder in der Kabine sein werde!“, meint 50 Cent zu den Plänen.

Am 13. Dezember veröffentlichte Snoop Dog sein neues Album MISSIONARY. Unter anderem sind Eminem und 50 Cent gemeinsam auf dem Track „Gunz N Smoke“ zu hören. Von der Zusammenarbeit mit 50 Cent scheint Eminem natürlich begeistert zu sein. Denn wie er nun in einem Gespräch bekannt gegeben hat, hätte er Lust auf ein größeres Projekt mit dem 49-Jährigen.

„Das wäre großartig“

„Das wäre großartig“, sagte Eminem im Gespräch mit „Shade45“ am 24. Dezember. „Wir müssen einfach aufhören, Blödsinn zu reden und es tun. Ich würde nie sagen, dass es nicht möglich ist, was soll’s?“ Der Rapper traf sich an Heiligabend gemeinsam mit Paul Rosenberg und DJ Whoo Kidd zu einem 30-minütigen Interview und sprach dabei unter anderem auch über seine Platte ENCORE aus dem Jahr 2004.

„Muss nur noch diese Residency in Vegas machen“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Anschluss dazu postete 50 Cent am Freitag (27. Dezember) auf seinem Instagram-Kanal einige Screenshots von Medienberichten über Eminems Aussage im „Shade45“-Gespräch. „Sieht so aus, als ob ich doch wieder in der Kabine sein werde!“, schrieb der „Candy Shop“-Interpret darunter.

Eins machte der Musiker jedoch schon klar: „Muss nur noch diese Residency in Vegas machen“. Damit spielte 50 Cent auf seine Las-Vegas-Show „50 Cent In Da Club“ an. Ab dem 27. Dezember möchte der Künstler an sechs Abenden im PH Live im Planet Hollywood Resort and Casino seine Musik zum Besten geben. Worauf 50 Cent somit jedoch auch hoffen lässt: Nach der Residency, also ab dem 5. Januar 2025, könnte er vermutlich wieder Zeit für ein neues musikalisches Projekt haben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie ernst die beiden Musiker ihre Aussagen wirklich meinen, bleibt noch abzuwarten. Denn die Idee zur Kooperation ist schon einige Jahre alt. So berichtete Universal Musi“ schon im Frühjahr 2009 von angeblichen Plänen eines gemeinsamen Albums der beiden. Damals war es DJ Whoo Kid, der in einem Interview mit MTV diese angeblichen Neuigkeiten verteilte.

Eminem gab 50 Cents Karriere einen Boost

Eminem und 50 Cent kennen sich schon seit vielen Jahren und scheinen gute Freunde zu sein. Im Jahr 2002 nahm ihn der „Without Me“-Interpret bei seinem Label „Shady Records“ unter Vertrag. Zudem planten die beiden Rapper bereits im Jahr 2023 vom Streifen „8 Mile“ eine Serien-Adaption zu produzieren.