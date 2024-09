„Emptiness Machine“: Linkin Park erobern erstmals Nummer 1 der deutschen Single-Charts

Linkin Park stehen mit „The Emptiness Machine“ auf der 1.

Linkin Park ist zurück – und das erfolgreicher denn je. Eine Woche nach ihrem Comeback hat die US-Rockband nicht nur die Veröffentlichung ihrer neuen Single „The Emptiness Machine“ gefeiert, sondern auch einen neuen Erfolg in ihrer Bandgeschichte erreicht: Zum ersten Mal schafften sie es auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Single-Charts.

Trotz ihrer langjährigen Karriere und Hits wie „Numb“ und „In The End“ hatten sie in Deutschland noch nie den Sprung an die Spitze der Single-Charts geschafft. Mit „The Emptiness Machine“ konnte die Band, die seit dem Tod ihres Leadsängers Chester Bennington eine schwere Zeit durchlebte, erstmals die Pole-Position der deutschen Charts erobern. Die Single markiert zudem das Debüt der neuen Sängerin Emily Armstrong, die die Aufgabe übernommen hat, Bennington zu ersetzen.

„Burn It Down“ war 2012 mit Platz 2 die bisher beste Chartplatzierung der Band. Doch jetzt, über ein Jahrzehnt später, stehen sie ganz oben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neben dem Erfolg ihrer neuen Single erlebten auch einige der bekanntesten Klassiker von Linkin Park ein überraschendes Comeback. Durch den Anstieg der Streaming-Zahlen kehrten Songs wie „Numb“ (Platz 36), „In The End“ (Platz 53) und „Faint“ (Platz 65) zurück in die deutschen Single-Charts.

Linkin Park rockt die Album-Charts

Auch in den deutschen Album-Charts hinterlässt die Rückkehr der Band deutliche Spuren. Insgesamt fünf Alben schafften es erneut in die Top 100. METEORA auf Platz 9 und HYBRID THEORY auf Platz 14. Weiter hinten in den Charts finden sich zudem MINUTES TO MIDNIGHT (Platz 34), PAPERCUTS (Platz 37) und LIVING THINGS (Platz 71).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„The Emptiness Machine“ ist ein Vorgeschmack auf das Album FROM ZERO, das am 15. November erscheinen soll. Sollte das Album ähnliche Höhen erreichen wie die erste Single-Auskopplung, wäre es das sechste Nummer-1-Album von Linkin Park in Deutschland.

Die Fans dürfen sich außerdem auf eine Welttournee freuen, bei der die Band am 22. September auch in Hamburg Halt machen wird. Für viele wird dies die erste Gelegenheit sein, die neue Sängerin Emily Armstrong live zu erleben.