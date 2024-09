Vor Comeback-Tournee: Linkin Park starten YouTube-Dokureihe

Die erste Folge zeigt Linkin Park und ihre Fans in Vorbereitung auf die intime Comeback-Show.

Linkin Park sind zurück – und das so richtig: Nach ihrem Comeback sendet die US-Band auf allen Kanälen.

Nicht nur kündigten Linkin Park vergangene Woche eine neue Sängerin als Ersatz für den 2017 verstorbenen Chester Bennington an. Im November erscheint das mit Emily Armstrong aufgenommene Album FROM ZERO, bereits davor ist die Band auf Tour. Rund um das Comeback veröffentlicht die Band nun außerdem eine Videoblogreihe.

Vorbereitungen des Comebacks

Die erste Folge von „LPTV FROM ZERO“ ist bereits auf Youtube sowie als Zusammenschnitt auf Instagram online. Sie befasst sich mit dem ersten Auftritt der Band, der die große Rückkehr nach sieben Jahren startete. „Es ist weniger ein Startschuss als eine Feier all dessen, was wir bereits getan haben“, sagt Co-Frontmann Mike Shinoda direkt zu Beginn des Videos über die Show in Los Angeles. Danach gehen andere Bandmitglieder auf die Relevanz der vergangenen Jahre für sie ein – Emily Armstrong kommt nicht zu Wort. „Was uns erstmals dazu bewegt hat, ist dass es Spaß macht“, stellen die Musiker fest.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Aufgeregte Linkin-Park-Fans

Nebenbei zeigen Aufnahmen der Linkin-Park-Dokumentation, wie die Halle für das Comeback-Konzert vorbereitet wird. Stück für Stück werden in verschnellerten Aufnahmen die Bühne aufgebaut, Lichter angebracht – und die Venue mit Menschen gefüllt. Das Video legt nämlich ebenso einen Fokus auf die Fans, bereits ab dem Zeitpunkt, an dem sie vor dem Event anstehen.

Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, was genau Linkin Park vorhatten – in den Sozialen Medien hatte die Band einen Timer gestartet, aber keine Angaben dazu gemacht, was beim Ablaufen der Zeit passieren würde. Selbst der Ort war unbekannt. Fans mussten an einem anderen Gebäude anstehen und wurden danach mit Bussen zur eigentlichen Konzerthalle gebracht. Natürlich munkelten die Anwesenden jedoch bereits, dass eine Reformierung mit neuer Stimme in Planung sei. Fast ausnahmslos alle gezeigten Publikumsmitglieder tragen Merchandise der Band. Später ist die Begeisterung groß.

Linkin Park spielten natürlich auch ihren neuen Song live:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Welttournee startet kurzfristig

Das erste richtige Konzert der neuen Linkin-Park-Tournee findet heute Abend in Kalifornien statt, der Heimatstadt der Band. Danach folgen fünf Shows, weltweit verteilt – in New York City, Hamburg, London, dem südkoreanischen Incheon sowie in Cota in Kolumbien. Der Vorverkauf für die Show in Hamburg am 22. September beginnt am Freitag.